Se billedserie I stuen/soveværelset er loftet fyldt med revner og afskalninger. Der er fugt-skjolder, der vidner om utætheder fra taget. Her ses fra venstre Anne Fenstorp, der er svigerinde til lejlighedens beboer, David. Ved siden af står Dorte Nørbo (SF), Christoffer Emil Jørgensen (EL) og Lars Engelberth (K). Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Her bor David: Kommunal akutbolig hænger i laser

Rudersdals akutboliger er for samfundets sårbare. I Høsterkøb bor David i en lejlighed, der er ubeboelig, farlig og sundhedsskadelig, vurderer Davids svigerinde, der er dybt rystet.

Rudersdal - 27. april 2021 kl. 04:42 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Malingen skaller af og revner i samtlige rum. I loftet er der fugtskjolder, fordi det drypper ind i lejligheden, når der er fygende sne og kraftig slagregn. I køkkenet er der et åbent hul i væggen med strømførende ledninger lige over komfuret, mens badeværelset ... Det vender vi tilbage til.

I denne lejlighed bor 43-årige David Pedersen. Lejligheden er en af Rudersdal Kommunes akutboliger, der administreres af Rudersdal Ejendomme.

Lejligheden ligger i en gul murstensbygning, der tæller i alt ni lejemål i hjertet af Høsterkøb med udsigt til Høsterkøb Skole og stribevis af villaer i millionklassen.

Det er lørdag lige før frokosttid, og Davids svigerinde, Anne Fenstorp, har inviteret flere politikere og Frederiksborg Amts Avis til at se lejligheden. David selv er ikke hjemme. Han er til behandling i Jylland, men han er glad for, at svigerinden kæmper hans sag, og det er med hans accept, at lejligheden bliver vist frem:

Enhedslistens spidskandidat, Christoffer Emil Jørgensen, ved entrédøren til lejligheden. Døren har hverken lås eller håndtag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Et rigtig svært liv - David har haft et rigtig svært liv med store psykiske problemer. Han er ikke ressourcestærk og kan ikke overskue at reparere ting selv, og jeg synes simpelthen ikke, at Rudersdal Kommune kan være bekendt at placere David eller nogen andre for den sags skyld i en bolig, der i mine øjne er ubeboelig, farlig og direkte sundhedsskadelig. Jeg synes, det er usselt, at bare fordi David er en af samfundets svageste, så placerer man ham i sådan noget møg.

De tre politikere, der er mødt op denne lørdag, er SFs spidskandidat, Dorte Nørbo, Enhedslistens spidskandidat, Christoffer Emil Jørgensen og den konservative Lars Engelberth, der er medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Alle iført mundbind viser Anne Fenstorp ind i lejligheden, hvor det første, der møder gæsterne er en entrédør uden lås og dørhåndtag. I stedet er et hul i døren.

Nedløbet fra håndvasken på badeværelset er utæt, og selve gulvet er revnet. SFs spids-kandidat, Dorte Nørbo, er rystet over, at nogen kan bo så elendigt i Rudersdal Kommune. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vasken falder ned Lige indenfor hænger en el-tavle af meget gammel dato, og det første rum, man møder er badeværelset:

- Herinde kan i se en rusten radiator, et tæret afløbsrør fra håndvasken, så vandet løber ned på gulvet. Døren til badeværelset er tæt på rådden, og David har fortalt mig, at han tre gange selv har måtte sætte håndvasken op, da væggen er i så dårlig stand, at vasken falder ned, forklarer Anne Fenstorp.

- Alle radiatorer er slukket, da David jo ikke bor her i øjeblikket. Men til trods for det, er der stadig fuld knald på varmen, og den regning, antager jeg, placeres hos David, trods dette også er en fejl i boligen.

Anne Fenstorp ryster på hovedet.

I køkkenet hænger loftet også i laser, og det drysser ned med skidt, hvis man forsigtigt slår på loftet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ubegribelige forhold - Det er os pårørende fuldstændig ubegribeligt, at man som myndighed kan tillade borgere at bo under disse forhold. Og det er mig ubegribeligt, at ejendomsinspektøren har nægtet nogen form for udbedring. Selvom man er en skæv eller svag borger bør man stadig have en anstændig behandling, og når Rudersdal Kommune går ind og hjælper, fordi det er nødvendigt, så bør det også være under egnede forhold. Det er denne lejlighed på ingen måde. Den er et sminket lig. Jeg er faktisk rasende over, at Rudersdal Kommune vil være det her bekendt.

Anne Fenstorp har skrevet til kommunens forvaltning og til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, men har kun fået svar fra nogle enkelte. Derfor gik hun i sidste uge ud på de sociale medier og fortalte om sagen, ligesom en stribe medier blev kontaktet.

Efter at have set lejligheden er Dorte Nørbo (SF) rystet:

- Lejligheden er virkelig i meget dårlig stand. Der er ikke sket meget ved den, siden ejendommen blev bygget i 1952. Det værste er ikke den afskallede maling, der hænger ned fra alle lofter og vægge. Det værste er de gamle stofledninger i væggene, de gamle kontakter, huller i væggene efter kontakter, elendige døre, ingen lås på hoveddøren, regnvand gennem loftet, tærede rør, revnet badeværelsesgulv, et gammelt køkken. Det er svært at forstå, at nogen bor så elendigt i Rudersdal kommune, lyder det fra SF'eren.

Enhedslistens Christoffer Emil Jørgensen er helt på linje:

Høsterkøb forbinder man oftest med landsby-idyl, masser af smuk natur og villaer og gårde i mange-million klassen. Men midt på Høsterkøbvej lige ved Høsterkøb Skole ligger en gul murstens etageejendom, der er ramme om nogle af Rudersdal Kommunes akutboliger for særligt udsatte borgere. Her ses Dorte Nørbo (SF) og Christoffer Emil Jørgensen (EL) ved indgangen til opgangen, hvor David Pedersen bor. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Det er helt uacceptable forhold, vi byder de borgere, som vi ifølge min og Enhedslistens overbevisning burde passe allerbedst på. Vi skal straks have undersøgt forholdene i kommunens 300 øvrige akut-boliger, så vi kan få rettet op på de kummerlige forhold, hvor de findes.

Rystet politiker Dorte Nørbo supplerer:

- Hvis borgerne i Rudersdal var klar over, hvilken stand sådan en bolig er i, tror jeg, at mange ville blive forargede over den ringe standard, man byder skrøbelige mennesker. At man her i smukke Høsterkøb finder så elendig en lejlighed, er jeg virkelig rystet over. At kommunen vil være bekendt at byde folk, som står i en vanskelig situation, så dårlige boliger, er simpelthen pinligt. Det er udtryk for et menneskesyn, jeg ikke kan dele. Og man må spørge, om ikke der findes en nedre standard for boligers vedligeholdelsesgrad, som kommunen tilbyder folk, der af den ene eller anden årsag står med et akut behov for hjælp.

Christoffer Emil Jørgensen henviser til et par sager, Frederiksborg Amts Avis og Rudersdal Avis tidligere har skrevet om:

- Når jeg sammenkæder sagerne med Peter og Aleksandra fra Teglværksvej og nu David her på Høsterkøbvej, så tyder det på en politisk strategi om at presse de borgere ud, der har brug for samfundets og kommunens støtte. Og min mistanke bekræftes desværre. Rudersdals Venstre-borgmester Jens Ive er larmende tavs, når det handler om kommunens akut-boliger. Til gengæld er borgmesteren ivrig og diskuterer livligt, om der skal være tre eller fire etager, strandpromenade og parkeringskælder på det nye prestigeprojekt på Hotel Marina-grunden i Vedbæk, påpeger Enhedslistens spidskandidat.

I køkkenet lige over komfuret er der et åbent hul ind til en el-installation. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ikke godt nok - Vi skal måle os selv på, hvor godt vi behandler mennesker som Peter og Aleksandra fra Teglværksvej, David fra Høsterkøb og andre borgere, som på den ene eller anden måde lever på kanten. Det her er ikke godt nok, understreger Christoffer Emil Jørgensen.

Anne Fenstorp håber, at David får forlænget sin behandling, og så håber hun, at omtalen vil gøre, at der findes et til David egnet bo-tilbud i et bosted med personale, inden han udskrives fra den igangværende behandling.

- David er ikke umyndiggjort. Det er Rudersdal Kommune, der har anvist lejligheden til David. Hvis han havde sagt nej, havde alternativet været en udendørs bænk et sted. Som familie prøver vi at hjælpe David, men i forhold til boligen, synes vi, at det er kommunens ansvar, at den er i orden, når nu det er kommunen, der har anvist den. Og jeg synes, det vil være umenneskeligt at sende ham tilbage til den lejlighed, slutter Anne Fens-torp.

