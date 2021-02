Her bliver ny julekalender optaget

Den stod på afspærring, sne og julemænd, da Nordisk Film Produktion besøgte Søhuset for at optage julekalender.

»Vejen kortvarigt spærret. Filmoptagelse«, stod der på et vejskilt på Venlighedsvej fredag og mandag. For Nordisk Film Producion var taget til Rudersdal for at optage julekalender foran Søhuset, og det var blandt andet de store grantræer på p-pladsen overfor Søhuset, der havde lokket filmholdet til Rudersdal.