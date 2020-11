Helt skørt: To indbrudstyve havde bestemt ikke den bedste nat

Og da en patrulje kom ud til stedet kunne de på fersk gerning anholde to mænd, der var brudt ind i virksomheden og var i gang med at stjæle noget værktøj.

Der er tale om en 24-årig mand fra Græsted samt en 28-årig mand fra Rødovre.

- De to blev anholdt og taget med på stationen til afhøring, hvorefter de blev løsladt senere på aften, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

Men noget tyder på, at aftens anholdelse ikke gjorde det store indtryk på de to indbrudstyve. For noget tyder på, at de natten til torsdag vendte tilbage til selv samme virksomhed for at bryde ind og stjæle der fra igen.

Virksomheden kunne nemlig endnu en gang melde til politiet, at de havde haft indbrud, og at det så ud til, at der var blevet stjålet værktøj.

- Klokken 03.54 natten til torsdag fik vi også en melding om, at der var sket et trafikuheld på Hillerødmotorvejen ved Allerød mellem to biler. Det var ikke noget voldsomt uheld, og der var ingen personskade, men det viste sig, at føreren i den ene bil var identisk med en af de anholdte fra det første indbrud, siger vagtchefen.

Og ikke nok med det, så kontaktede den anden gerningsmand politiet for at melde sin varebil stjålet, selv samme bil, som havde været med i uheldet.

Derfor sidder begge mænd endnu en gang anholdt på politistationen, hvor politiet skal have dem afhørt og undersøgt, hvad der er op og ned i denne sag for at finde ud af, om de også står bag indbrud nummer to i virksomheden.