Se billedserie Debatten om vejnavnet »De Conincks Vej« kører videre på de sociale medier og på sn.dk?s hjemmeside. Holdningen er klar: Journalist Anders Jerichow skød ved siden af i sin »signatur« i Politiken i tirsdags. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Hed debat om vejnavn - Læsere: Nu må det stoppe...

Rudersdal - 12. juni 2020 kl. 21:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Var Frederic de Coninck slavehandler? Og bør hans navn derfor slettes fra vejskiltene i Holte mellem Vejlesø og Furesø?

I en signatur i Politiken tirsdag gav journalisten og Holte-borgeren Anders Jerichow udtryk for, at Rudersdal Kommune ikke mener, at »black lives matter«, hvis Frederic de Coninck er et vejnavn værd. Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) kaldte torsdag Anders Jericows indlæg for »helt afsporet«, og stort set alle indlæg på de lokale sociale medier og på sn.dk giver borgmesteren ret.

På beboergruppen »2840 Holte« på facebook, er der en, der skriver:

- Jeg synes, vi er begyndt på den samme kultur, som kineserne. Når de omstrukturerer deres system, gør de noget af historien forbudt, sågar deres alfabet. Vi skal da hele tiden være klar over, at historien hele tiden skifter. Vi bliver alt for historieløse, hvis vi gør det, som Anders Jerichou skriver.

Vorherre til hest En anden borger er enig: - Vi kan da også bare slette hele vores historie. Hvor herre til hest, selvfølgelig skal det ikke ændres.

Mens en tredje går mere humoristisk til tasterne: - Vi må nok også hellere ændre alle vejnavne i Paradiskvarteret, så non-religiøse ikke bliver krænket af de religiøse referencer.

På beboergruppen er der også en læser, der kommer med følgende kommentar:

- Tankespind: Hvad hvis nu vejen hed Adolf Hitlers vej !!! Så var vejen nok omdøbt for længe siden, men kan vi overhovedet sammenligne de to herre ? Nej, det mener jeg ikke. Det De Corninck og mange andre gjorde i deres samtid var vel almindeligt accepteret af verdens befolkning , altså bortset fra de stakler det gik ud over. Men folk som Hitler, Stalin, Pol Pot mm. fik sat gang i ting, som også i deres samtid var helt uacceptable for de fleste mennesker. Så mon ikke det går, at lade De Cornicks Vej forblive De Cornicks Vej ?



Her er en grafisk replik til Joram G. Menzers artikel om »gadeskilt-udskamningen« i Holte (Frederiksborg Amts Avis den 11. juni, red.). Nomina rutrum rutrum... eller på dansk... »Lad os kalde en spade for en spade«, skriver Steen Guttknecht fra Hornbæk i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis lørdag.



Historieløse tågehorn Også på Frederiksborg Amts Avis' lokale Rudersdal-side - »SN.dk/rudersdal« har flere skrevet:

Henrik Bjørkman skriver følgende:

- Forringelsen af vores uddannelsessystem, de sociale mediers indtog og en sensationsfokuseret presse, har skabt efterhånden flere helt historieløse generationer, som er drevet og næret af populismens bekvemme og desværre også statusgivende fællesskaber. I dag er det åbenbart blevet mere vigtigt at have et tilhørsforhold til lidt for selvgode bevægelser, som tager udgangspunkt i nutidens sentimentale og moralske standarder - end at forstå sine historiske rødder og den helt naturlige udvikling vores kultur trods alt har gennemgået. Nej, nu er man kun in, hvis man tager afstand fra sit historiske ophav, står på barrikaderne og råber primitive populistiske kampråb. Det lover ikke godt for vores kulturelle fremtid og desværre bærer selvgode, selviscenesættende og selvpromoverende journalister som Anders Jerichow ved til bålet.

Morten Hass Augustsen har skrevet denne kommentar:

- En kollektivt mental nedsmeltning er åbenbart også en følge af Corona. Mange mener nu vi skal slette vores historie. Hvis man fornægter sin historie er man dømt til at gentage den, og vi må ikke blive til historieløse tågehorn der står i flokke og brøler. En stakkels mand kvæles af en idiotisk betjent i USA, og pludselig står folk og brøler at danske politikere skal låses inde. Vi skal altid bekæmpe racisme og uret, men vi skal have proportion på tingene. Når man jager monstere skal man passe på ikke selv at blive et! Og til BLM danmark lav et fakkeltog hvor deltagere står men en meters afstand med et lys i stille protest hvor der ikke er særlige placeringer til bestemte hudfarver. Og gerne rundt om hele DK. Det er retteligt også uansvarligt at samles i store folkemængder i disse tider. Lad den stille protest brede sig til hele verden, og lad os tage afstand fra dem der bruger lejligheden til plyndringer og optøjer. Og husk at All Lives Matter.

Opkald vejen efter mig Og Vagn Gøthler kommer med denne holdning:

- Jeg mener ikke man skal ændre vejnavne, eller som det sker andre steder, at man vælter statuer, det er en del af landets historie, som jeg synes man ikke skal gemme væk, selv om Frederic de Coninck måske sejlede med slaver. Jeg kender iøvrigt ikke vedkommende. Der findes nok mange steder i Danmark, hvor der er gadenavne som kan henvise til personer som man måske mener kan være på kanten af det etiske.

Mens Allan Andersen slår fast:

- Hvorfor ikke fuldstændig slette hele Danmarkshistorien frem til den tid hvor vi droppede slaveriet? Fjern alt, uden undtagelse, så man i dag kan sidde og kigge sig i spejlet og tænke »hvor er vi dog gode«. Et par generationer senere vil ingen vide en pind om historien, om hvad der skete i tidernes morgen - og uden viden om fortidens fejltagelser....så er man dømt til at gentage disse.....

Tilbage i beboergruppen »2840 Holte« er der dog også disse betragtninger i forhold til at ændre vejnavnet De Conincks Vej:

- Hva' med Erik Scavenius Alle? Denne politiker gjorde meget godt for nationen i en meget svær tid.

En anden skriver følgende

- Opkald den efter mig. Jeg lover aldrig at blive slavehandler. Ama'r!