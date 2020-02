Se billedserie Havnefoged på Vedbæk Havn Tom Olsen fylder 70 år i dag. Han har haft sin daglige gang som havnefoged på Vedbæk Havn siden 2006. Før det var han fisker med base på havnen fra 1973 til 2006. Mest af alt holder Tom Olsen af hverdagen, og når han skal slappe af, sker det som regel først syd for Alperne, hvor han og hans kone, Merete, har en lejlighed i Sydfrankrig. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Havnefogeden, der holder mest af hverdagen, fylder 70 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnefogeden, der holder mest af hverdagen, fylder 70

Rudersdal - 18. februar 2020 kl. 08:15 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan næsten ikke sige Vedbæk Havn uden at sige Tom Olsen. Eller omvendt for den sags skyld.

I år er det 14 år siden, at Tom Olsen for første gang satte sig i stolen på havnekontoret som havnefoged, og meget vand er siden løbet under broen - eller gennem havnen om man vil.

Tirsdag fylder havnefogeden 70 år, og han har ingen planer om at forlade posten lige med det første.

- Pension; er det ikke sådan noget man går på, når man er gammel?, siger Tom Olsen med et grin.

Vedbæk Havn er »100 procent« hans hjertebarn, siger han, og han er en stor del af grunden til, at havnen ser ud, som den gør i dag.

- Jeg elsker området med stranden og havet. Her er frisk luft og en frihed uden lige. At sidde på havnen og kigge på vandet og opleve solopgangen og den fred og ro her er - det er fantastisk. Og så er det jo også fantastisk at få lov til at være med til at skabe et skønt område hernede. Jeg går hele tiden og lurer på, hvad der kan gøres bedre, siger Tom Olsen.

Han vil gerne have at havnen - og stranden omkring - er et sted med aktivitet.

- Jeg vil gerne være med til at lave stranden til en legeplads, for man skal huske, at hver gang man får skudt saltvand i blodet på et ungt menneske, så har vi en ny bådejer, siger Tom Olsen og smiler.

Inspirationen til at udvikle havnen finder han blandt andet i Sydfrankrig, hvor han og hans kone, Merete, har en lejlighed.

-Jeg bliver inspireret af, hvordan de griber havne- og strandlivet an. Når jeg så slæber de ideer med hjem, så bliver der ofte protesteret, men når der så er gået et par år, så accepterer de fleste det og synes egentlig, at det er fedt. På den måde er vi ofte et skridt foran her på havnen, og det synes jeg er skægt, siger Tom Olsen.

Selv er han mest stolt af at have været med til at udbygge havnen.

- Den havn vi havde før i tiden, var meget urolig. Når vinden kom fra nordlig retning, så hoppede og dansede bådene i havnen, fordi den var bygget ligesom en tragt. Og vi har store dønninger, der kommer oppe nordfra og løber langs stranden, og de kom ind i havnen plus alt det skrammel, de slæber med sig, når det er dårligt vejr. Det problem har vi løst ved at udbygge molen, siger Tom Olsen.

Og selvom han altså er langt fra at begynde at tænke på sin pension, har han et ønske for sit eftermæle.

- Den dag jeg stopper, synes jeg, at det ville være rigtig fedt, hvis de sagde: »Nu kan man sgu ikke finde på ret mere på havnen«. Og så ville det ville være super dejligt at aflevere en havn, der er tip top, og hvor alt bare er i orden, siger Tom Olsen.

Tom Olsen er født og opvokset i Vedbæk, hvor han har boet det meste af sit liv. Han har saltvand løbende i blodårene, og fra 1973 til 2006 var han fisker med base på Vedbæk Havn.

Havet har altid betydet meget for ham, og da han som dreng gik på Vedbæk Skole, tog han altid lidt tidligere af sted om morgenen, så han kunne gå en tur på havnen og stranden, hvor han ofte fandt rav.

- Duften, farverne og udfordringerne ved havet har altid fascineret mig, siger Tom Olsen.

Han sidder sjældent stille længe af gangen, og både i huset i Vedbæk og på havnen er der rigeligt at give sig til.

- Jeg kan godt lide at sætte flueben ud for en opgave, når den er udført, indrømmer dagens fødselar.

På spørgsmålet om, om han nogensinde sætter sig ned og laver ingenting, bliver han for første gang under interviewet stille i en længere periode, mens han rynker brynene og panden - der bliver tænkt, så det næsten knager.

- Så skal jeg ned på den anden side af Alperne, siger Tom Olsen med henvisning til lejligheden i det franske.

Lejligheden ligger i et bakket landskab, og når han er dernede tage Tom Olsen om morgenen sin mountainbike og cykler ned til havet og bader. Bagefter kører han forbi bageren efter morgenbrød og så tilbage til lejligheden.

- Turen tager sammenlagt halvanden time og tilbageturen er op ad bakke, kan jeg godt hilse og sige. Når jeg så kommer derop, så er der ro i lejren, kan jeg love dig for. Så kan jeg godt sætte mig ned og slappe af et par timer, siger Tom Olsen.

Når Tom Olsen har været væk fra havnen i tre-fire uger på ferie, så glæder han sig til at komme tilbage.

For mest af alt holder han - ligesom Dan Turéll - af hverdagen.

- Hverdagen er jo det allerbedste af det hele. Det synes jeg i hvert fald, siger Tom Olsen, der af den årsag heller ikke havde tænkt sig at gøre det store ud af den runde fødselsdag.

- Jeg har ikke planlagt noget, for jeg vil bare have min hverdag. Jo, jeg har inviteret fiskerne på havnen til frokost. Som gammel fisker ville jeg gerne gøre det, siger Tom Olsen.

Helt slipper han dog ikke for en mere officiel fejring af den runde fødselsdag, idet bestyrelsen for Vedbæk Havn med borgmester Jens Ive (V) som formand, holder reception for Tom Olsen i Restaurant Nautilus på Vedbæk Havn tirsdag mellem klokken 14.00-16.00.

Onsdag er Tom Olsens 70-års fødselsdag overstået, og det glæder havnefogeden sig nok over.

Så kan han nemlig komme tilbage til sin hverdag.