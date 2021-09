Foto: Adobe Stock Foto: whatamiii - stock.adobe.com

Har du lyst at svinge ketscheren?

Holte Badmintonklub har netop startet et helt nyt motionisthold for voksne

Rudersdal - 03. september 2021 kl. 13:46 Kontakt redaktionen

Det er aldrig for sent at lære et nyt spil, og hvis du har mod på at gå den nybagte OL-guldvinder Viktor Axelsen i bedene er det ikke for sent. Heller ikke selvom du er mere jævnaldrende med guldvinderen fra 1996, Poul-Erik Høyer.

Skulle du have lyst til at lære at spille badminton, så har Holte Badmintonklub nemlig pt. to tilbud afhængig af din alder.

For børn i alderen 7-13 år tilbyder klubben træning enten mandag/lørdag eller onsdag/lørdag afhængig af barnets spillemæssige niveau. Sæsonen for ungdommen startede 16. august 2021 og varer til slutningen af maj 2022.

Er du derimod voksen, og gerne vil lære hvordan man spiller badminton, så har Holte Badmintonklub som noget helt nyt valgt at starte et træningshold for voksne motionister.

"De gode voksne badmintonspillere deltager på vores senior- og veterantræning. Men vi har manglet et tilbud til voksne, som gerne vil lære badminton, men som ikke er så gode endnu. Vi har derfor valgt at starte et nyt træningshold med en træner for motionister," forklarer Holte Badmintonklubs formand Carsten Loesch i en pressemeddelelse.

Træningen starter fredag 3. september og vil foregå fredage i Holtehal 1 fra klokken 18.30 - 20.30.

Hvis enten ungdomstræningen eller det nye motionisthold har interesse, så kan du kontakte formand Carsten Loesch på carsten@loesch.dk.

