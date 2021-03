Har du hørt om smitte-bekæmpende møbler ?

Med behovet for mindskning af smittespredning, samt et større ønske om at kunne desinficere overflader effektivt og bæredygtigt, opstod ideen om at kombinere desinficering, funktionalitet og design.

- Vi er utrolig stolte over at blive nomineret til en Danish Design Award. Og det er en stor glæde for os, at vores funktionelle og innovative designsamarbejde får dette positive og anerkendende skulderklap. Vores ønske var at udvikle et en bænk, som er vores bud på et tidløst møbel, der samtidig kan desinficere genstande - hurtigt, sikkert og bæredygtigt. Vi skal jo nok forvente, at vi fremover stadigvæk skal forholde os til smittefare og rengøring - og så kan vi jo lige så godt have noget pænt at se på, siger Thomas Efsen fra EFSEN UV & EB Technology i en pressemeddelelse.