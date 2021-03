Har du et spørgsmål til Kommunalbestyrelsen?

I forbindelse med online møder i kommunalbestyrelsen er det nu muligt for borgerne at stille spørgsmål. Næste møde er onsdag 24. marts klokken 17. Spørgsmålene kan indsendes på forhånd og under selve spørgetiden, som højst varer 30 minutter.

Spørgsmålene kan stilles ved at gå ind på

www.rudersdal.dk/infosider/kmb-moede-online

og klikke på knappen ’Stil spørgsmål’ på siden.

Denne mulighed vil være åben fra nogle timer før kommunalbestyrelsesmødet og under selve spørgetiden.