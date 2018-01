Jens Bruhn er begyndt at lave udsendelser for RudersdalTV sammen med Jimmy Rehak. Bruhn fortæller, mens Rehak filmer med sin mobiltelefon. På billedet ses Jens Bruhn i gang med at klippe en udsendelse sammen i selskab med redigeringstekniker Claus Thalwitzer fra KANAL 1. Foto: Jimmy Rehak

HISTORISK BILLEDSERIE: I dag slutter et langt politisk liv

- Jeg kommer helt sikkert til at savne alle de pudsige episoder og spændende mennesker, man som politiker bliver »udsat« for. Og jeg kommer også til at savne den viden om alt, hvad der foregår rundt i kringelkrogene i kommunen - stort som småt. Som politiker er man jo ind over helt utroligt mange sager, og det har jo været interessant og helt fantastisk spændende at være med til at påvirke beslutningerne på allernærmeste hold. Jeg kommer også til at savne det sociale netværk, der naturligt opstår som folkevalgt og samspillet med mine politiske kolleger og de mange dygtige folk i forvaltningen, lyder det fra Jens Bruhn i Frederiksborg Amts Avis onsdag.