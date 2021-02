Se billedserie Standup-komikerne Thomas Wivel (tv) og Simon Tang spredte fredag efter middag smil og godt humør blandt eleverne på Birkerød Gymnasium. Foto: Anja Wolff Foto: Photohrapher Anja Wolff

Gymnasium tænker ud af boksen under corona

Nedlukningen af Danmark er hård for mange. På Birkerød Gymnasium er der sat fokus på virtuel undervisning og trivsel.

Rudersdal - 05. februar 2021

Det er en hård tid. Eleverne på Birkerød Gymnasium går ind i deres femte uge med virtuel undervisning siden juleferien. Mange er begyndt at mærke presset og uvisheden omkring sommerens eksamener. Vicerektor Lone Häckert beskriver situationen sådan overfor Frederiksborg Amts Avis:

- Det er et enormt pres på vores elever, der sidder timer foran skærmen, og på vores lærere. På BG tager vi fagligheden og undervisningen alvorligt, så vi har understreget, hvor vigtigt det er at have struktur og faste rammer for den virtuelle undervisning, og vi kan se, at det virker. Vi opfordrer vores lærere til at give eleverne pauser fra skærmen og tænke fagligt ud af boksen, og så evaluerer vi løbende og holder trivselssamtaler med alle elever for at sikre, at alt kører, som det skal.

Gymnasiets elever har blandt andet gået lange ture med faglige podcasts i ørerne, tegnet vektorgrafer i sneen, kreeret spanske lækkerier i køkkenet og vinterbadet i idrætstimerne.

Kreativiteten er i højsædet i bestræbelserne på at holde den virtuelle undervisning kørende. Men hvordan står det til med den generelle trivsel?

Skolens nytiltrådte rektor, Claus Campeotto, siger om stemningen blandt eleverne:

- Fællesskabet er udfordret. Eleverne savner klassesamværet og ungdomslivet på gymnasiet. Derfor håber vi, at vores event her i dag (fredag, red.), og vores øvrige tiltag, kan puste til BG-ånden.

På grund af corona-pandemien var fællessalen næsten tom... Eleverne fulgte derfor med på samme måde som de er blevet undervist gennem længere tid - nemlig hjemmefra og på computeren. Foto: Anja Wolff

Skolens eventgruppe Arrangementet, som Claus Campeotto hentyder til, er dagens store projekt. I skolens fællessal står Laura Klammer, 2t, og Theodor Borgwardt, 3t, og et par få andre. De er alle medlem af skolens eventgruppe, og har været med til at stable et live-stream comedy-show, samt virtuel fredagsbar og en Minecraft-server for hele skolen, på benene.

Til avisen fortæller Laura Klammer:

- Lærerne gør, hvad de kan, men vi mangler den sociale del af gymnasieoplevelsen. Eventgruppen er med til at skabe rammerne for det sociale fællesskab. Det er især vigtigt nu, hvor nogen kan føle sig ensomme og savner deres venner. I min klasse har vi haft god erfaring med at afholde virtuelle arrangementer, så vi besluttede os for at lave en guide til resten af skolen.

Rektor supplerer:

- Som ledelse bakker vi naturligvis op, og er taknemmelige for, at Laura og Theodor har haft lyst til at hjælpe os. Vi blev enige om at et stand-up event måtte være sagen: humor er et fantastisk virkemiddel i en svær tid. Og vi er spændte på at se BG-Minecraft-serveren folde sig ud.

Theodor Borgwardt har sammen med elever fra skolens internationale afdeling søsat Minecraft-projektet.

- Minecraft-serveren er en online-platform, hvor eleverne mødes i et kreativt rum, hver for sig. På den måde kan vi skabe socialt samvær uden at være på skolen, forklarer han.

Eksamener og besøg De to elever skal hjem og ordne det sidste, inden den virtuelle fredagsbar går løs. De har nok at se til - der er kun fire måneder til sommerens eksamener.

Claus Campeotto knytter en bemærkning til netop det:

- Vi håber, at undervisningsministeriet snart melder ud, hvad der skal ske med eksamenerne.

Men ifølge rektor er eksamenerne ikke den eneste udfordring:

- Vi er ærgerlige over, at nye elever der skal starte på BG efter sommer, ikke har haft mulighed for at besøge skolen, som de ellers ville have haft. Hverken som besøgselev eller til en orienteringsaften. Gudskelov havde vi en velbesøgt virtuel informationsaften. I dag har vi inviteret de lokale 9. klasser med til eftermiddagens event, så de kan få en virtuel smagsprøve på BG.

I den tomme fællessal på Birkerød Gymnasium står Simon Tang og Thomas Wivel nu klar foran kameraet til at live-streame deres show for alle BG's elever, via skolens YouTube kanal.