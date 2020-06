Matematik- og fysiklærer Niels Erik Wegge (t.v.) og matematiklærer Andreas Obel-Jørgensen fra Birkerød Gymnasium har netop modtaget Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris. Prisen får de for deres arbejde med netværket InterMat, som er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Univers DTU og 20 gymnasier på Sjælland. Prisen uddeles hvert år til en gymnasielærer eller et team øst for Storebælt og det samme vest for Storebælt. Foto: Novo Nordisk Fonden

Gymnasium kan ikke få armene ned efter at have modtaget stor pris

Rudersdal - 03. juni 2020 kl. 13:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Birkerød Gymnasium (BG) er glæden stor efter, at to af gymnasiets undervisere har modtaget gymnasielærerpris fra Novo Nordisk Fonden. Med prisen følger 250.000 kroner.

- Vi har helt bestemt hænderne oppe over hovedet, siger rektor på BG Anders Kloppenborg, efter at de to lærere Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen har modtaget Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2020.

- Vi er rigtig glade og stolte af, hvad de to har præsteret. De har igennem rigtig mange år været helt fremme i skoene og præsteret ypperlig undervisning i fagene matematik og fysik, siger Anders Kloppenborg om de to lærere, som modtager prisen for samarbejdet InterMat.

InterMat blev startet på BG i 2013 af Andreas Obel-Jørgensen og er i dag et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og 20 sjællandske gymnasier - heriblandt naturligvis BG.

Gymnasielærerprisen uddeles årligt og er delt i to priser, hvoraf en uddeles øst for Storebælt og en vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til skolen.

Rektor Anders Kloppenborg er ikke den eneste, der glæder sig over prisen. Det gør de to lærere ganske naturligt også.

- Det er en god anerkendelse, og det bliver man selvfølgelig glad for, lyder det fra Andreas Obel-Jørgensen, der underviser i matematik.

Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen har i deres arbejde specielt fokus på at tilbyde eleverne i 2.g og 3.g brobygning til videre uddannelse inden for naturfag.

Det gør de to lærere blandt andet gennem samarbejdet med DTU, så eleverne allerede i gymnasiet kan stifte bekendtskab med den matematikundervisning, som de kan komme til at arbejde med på ingeniøruddannelserne og universiteterne.

Andreas Obel-Jørgensen sender en ros til gymnasiets ledelse, der har været med til, at et samarbejde som InterMat kan lade sig gøre.

- Det er godt at være på et gymnasium, der tør at satse penge på sådan et tilbud. Det synes jeg er et fint sats, fordi man ved, at man har mange elever, som gerne vil ind og læse videre på et universitet. Der er ikke tale om et talentprogram men et tilbud til den interesserede elev, som kan se sig selv på en videregående uddannelse. Og dem har vi altså rigtig mange af, siger Andreas Obel-Jørgensen, der også retter en ros til DTU.

- De har været enormt imødekommende og gode til at støtte os, siger Andreas Obel-Jørgensen.

Niels Erik Wegge, der både underviser i fysik og matematik, arbejder specifikt med robotteknologi for at motivere de unge til en naturvidenskabelig karrierevej. Ligesom sin kollega Andreas Obel-Jørgesen roser han også gymnasiets ledelse for opbakningen.

- Det kunne ikke lade sig gøre uden den opbakning, og der er altid fuldstændig opbakning til den slags initiativer, hvilket gør, at man har lyst til at arbejde med det, siger Niels Erik Wegge.

Han er også personligt glad for anerkendelsen, omend han understreger, at især den medfølgende pengesum på 200.000 kroner til gymnasiet vækker glæde.

- Med prisen følger der en stor sum penge til skolen, og det er fedt at have været med til at hive den i hus. Pludselig kan vi få råd til nogle ting, som er nice to have og ikke bare need to have, siger Niels Erik Wegge.

Mest af alt glæder han sig dog over at modtage positive tilbagemeldinger fra forhenværende elever på BG, som efterfølgende er begyndt på videregående uddannelser.

- Vi får tilbagemeldinger fra elever, der har gået på universitetet et eller to år, som henvender sig og siger: »Hvor er jeg dog glad for, at jeg stiftede bekendtskab med det emne, da jeg deltog i InterMat, for nu går det meget nemmere for mig«. Det er jo skønt som underviser at få sådan nogle tilbagemeldinger, lyder det fra Niels Erik Wegge.

Også rektor Anders Kloppenborg har fokus på, at undervisningsprisen betyder, at resultatet er klogere elever.

- Ud af den anerkendelse, som prisen jo er, kommer der i sidste ende nogle elever, som har lært en hel masse, siger Anders Kloppenborg, der også på skolens vegne glæder sig over prisen.

- Vi glæder os over, at det også er en anerkendelse af, at vi som skole er med til at skabe et miljø, hvor den slags kan lade sig gøre, og de 200.000 kroner er da unægteligt med til at opfordre skolen til at blive ved med at udvikle sig på en måde, så begejstringen for fagene smitter, siger Anders Kloppenborg.