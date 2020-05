Se billedserie Der er sørget for, at eleverne kan være fysisk til stede og modtage undervisning, samtidig med, at de kan følge sundhedsmyndighedernes anvisning om at holde afstand. Foto: Nærum Gymnasium

Gymnasium kæmper for ikke-amputeret afslutningsoplevelse

Rudersdal - 02. maj 2020 kl. 09:32 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da landets gymnasier for lidt over to uger siden atter kunne byde velkommen til deres 3.g-elever, var det - naturligvis - en ganske anden hverdag, end den de forlod, der ventede dem.

Ikke desto mindre har både elever og lærere på Nærum Gymnasium (NAG) gjort deres ypperste for at få det hele til at fungere, siger rektor på NAG Niels Hjølund Pedersen.

- Underviserne har gjort en kæmpe stor og rigtig god indsats i den her periode med først at foranstalte virtuel undervisning og sidenhen at gå ind i det lidt specielle undervisningsrum, der er nu. Lærerne har utrolig kompetent og fornuftigt løst de udfordringer, der er, siger Niels Hjølund Pedersen, der tilføjer:

- Det har været en større kabale at få det til at gå op, men det fungerer fint, og vi har tilrettelagt undervisningen i lokaler, som betyder, at der kan holdes den anbefalede afstand, siger Niels Hjølund Pedersen.

Derudover er rengøringen i højsædet, og NAG's rengøringsfirma, rengoering.com, har fået rigeligt at se til på gymnasiet. Udover den sædvanlige aftenrengøring, går der således fem medarbejdere fra firmaet på NAG hele dagen mellem klokken 09.00-14.00.

De sørger blandt andet for, at der bliver gjort rent i lokalerne, når eleverne forlader dem for at holde pauser. Derudover bliver eleverne så vidt muligt siddende på den samme plads i løbet af dagen.

- En del af 3.g'ernes undervisning forgår i valgfag, og der er eleverne blandet på tværs af klasserne, og der har vi rengøring inde i løbet af dagen, så eleverne aldrig kommer til en plads, som andre har siddet på, uden at den er gjort ren, siger Niels Hjølund Pedersen.

Under disse noget specielle forhold, håber rektoren, at NAG kan give eleverne en nogenlunde værdi afslutning på deres gymnasiale uddannelse.

- Vi arbejder stenhårdt på at give eleverne en ikke-amputeret oplevelse af at slutte, men det er klart, at den bliver meget anderledes, end de troede. De havde blandt andet set frem til et prøveforløb, der nu er gjort noget anderledes, og i stedet for at skulle op til i alt 6-7 prøver skal de kun op til to skriftlige og en mundtlig, siger Niels Hjølund Pedersen.

Rektoren nævner også de afsluttende festligheder som et andet sted, hvor eleverne må acceptere, at det næppe bliver, som de havde forventet.

- Der er en lang række omstændigheder omkring de afsluttende festligheder, som vi ikke kan afklare endnu. Men vi vil gøre alt for, at de oplever en festlig afslutning på deres tre-årige forløb, men det bliver selvfølgelig ikke med 1500 mennesker samlet i agoraen, siger Niels Hjølund Pedersen, der tilføjer:

- Det er rigtig vigtigt, at vi får skabt nogle begivenheder, som er indenfor sundhedsmyndighedernes rammer, og som er med til at markere elevernes afslutning på en fin måde. Der bliver næppe tale om en stor samlet dimission men måske om en række mindre begivenheder, hvor elevernes familier får lejlighed til at fejre deres unge og tage et billede til deres familiealbum, siger Niels Hjølund Pedersen.

Rektoren er ikke i tvivl om, at eleverne helst ville have haft den afslutning, som de havde regnet med.

Derudover påpeger han, at eksamen er en god træning for eleverne, hvoraf mange skal fortsætte på videregående uddannelser.

- Derfor laver vi også nogle prøvelignende begivenheder udover de eksamener, de skal til, siger Niels Hjølund Pedersen.

Det ændrede prøveforløb betyder desuden, at elevernes årskarakterer bliver gældende i mange af fagene.

I den forbindelse lægger lærerne sig i selen for at skaffe sig det bedst mulige bedømmelsesgrundlag, forklarer Niels Hjølund Pedersen.

Ifølge rektoren har gymnasiet ikke oplevet problemer med, at elever er faldet fra grundet deres hjemsendelse.

Derudover er det Niels Hjølund Pedersens oplevelse, at de unge mennesker tager coronapandemien alvorligt og ikke - som de ellers er blevet skudt i skoene - er ligeglade.

- De er rigtig godt oplyste, og når de er på gymnasiet, tager de situationen rigtig alvorligt. Men jeg kan også se, at når de går herfra eller kommer om morgenen, så kan der godt komme flere elever ud af en bil, og så tænker man jo: »Hvordan holder man så lige to meters afstand i det tilfælde?«, siger Niels Hjølund Pedersen, der slutter:

- Når eleverne kommer udenfor i det gode vejr, kan vi godt opleve, at det kan være svært for dem at holde afstand, og vi har gjort meget ud af at italesætte, at vores regler også gælder udenfor. De er unge mennesker, og de har måske til tider lidt svært ved at holde sig fra hinanden, men jeg oplever, at de tager det seriøst, siger Niels Hjølund Pedersen.