Franskelever fra Birkerød Gymnasium har netop vundet førstepladsen og 5000 kroner i en national sprogkonkurrence. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasieelever vinder sprog-konkurrence - på afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasieelever vinder sprog-konkurrence - på afstand

Rudersdal - 06. april 2020 kl. 20:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse coronatider, hvor de fleste nyheder synes dårlige, har fransk-elever fra Birkerød Gymnasium (BG) fået noget at glæde sig over.

De har nemlig vundet førstepladsen og dermed 5000 kroner i en national sprogkonkurrence, oplyser gymnasiet.

Finalen skulle egentlig være afholdt i Fredericia i marts, men som de fleste andre arrangementer blev også dette aflyst som konsekvens af corona-pandemien.

Finalevinderen blev derfor kåret af en jury fra konkurrencens udskriver NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog), og vinderne fra Birkerød Gymnasium fik nyheden om førstepladsen på et virtuelt møde.

- Eleverne er super seje, selvstændige og sjove, siger elevernes fransklærer, Nanna Iversen, der fortsætter:

- Det er skønt, at flere års arbejde og eksperimenteren med det franske sprog munder ud i sådan en finalesejr. De her elever har turdet at prøve nyt af og bevæge sig på ubetrådt land, og det er helt nødvendigt for at lære et sprog.

Konkurrencen i NCFF stillede til opgave at producere en video til unge franskmænd om dansk ungdomskultur såsom festkultur, skoleskemaet eller spisepausen.

BG's vinderelever havde produceret en video om spisepausen, og sådan lyder juryens begrundelse for førstepladsen:

»Det er godt, at eleverne hilser på de franske modtagere. Videoen er særdeles instruktiv for målgruppen om spisepausen i Danmark, »Le repas du midi«, da der både er relevante oplysninger om de forskellige elevers frokostvaner, madlavnings- sekvenser optaget derhjemme (med humor) og scener fra skolen. Desuden italesætter eleverne kulturforskelle.«.

De fem 2.g-franskelever fra BG Benedikte Bartholdy Hyldgaard, Emilie Stensgaard Moldow, Helena Marie Kaagaard, Lindy Zhu og Marie Horn Møller, var glade for finalepladsen i sig selv, men også helt klar til at stå på scenen i Fredericia og battle på fransk mod to andre skoler.

- Jeg elsker det franske sprog og den franske kultur, og det var sjovt at lave videoen, siger Benedikte Bartholdy Hyldgaard.

- Men vi havde ikke regnet med at vinde, indskyder Lindy Zhu.

Eleverne er enige om, at de gerne vil blive ved med at dyrke sproget i fremtiden, og at konkurrencen har givet dem et boost.

BG's rektor, Anders Kloppenborg, er stolt af vinderne.

- Det er en virkelig god video, og jeg glæder mig til at kunne sige tillykke til dem, når vi igen må ses, siger Anders Kloppenborg, der fortsætter:

- Hvad angår sprog er vi måske blevet lidt trodsige her på skolen. Fremmedsprogene står ikke i så høj kurs lige nu blandt de unge. Og sprogfolk bruger meget energi på at forklare om behovet for og nytten af sprogkundskaber. Den del er vi helt med på. Men vores vej ind i sprogene er at give dem en plads.

Anders Kloppenborg ser derfor også frem til i det kommende skoleår at kunne åbne skolens helt nye sproglige studieretning, som prioriterer kulturmøder, rejser og et tæt samarbejde med skolens internationale lB-linje.

Fransklærer Nanna Iversen glæder sig til, at franskholdet igen kan se hinanden, så de kan fejre deres sejr.

- Når vi igen må samles, skal franskholdet fejre sejren sammen. Hele holdet har deltaget i konkurrencen, alle med virkelig fine bidrag, så det er naturligt at arrangere en hyggelig fællesaktivitet for holdet. Vi kunne støtte den lokale biograf og isbutik. De har brug for det, lyder det fra Nanna Iversen.

Vindervideoen kan ses på Birkerød Gymnasiums hjemmeside www.birke-gym.dk eller på www.ncff.dk.