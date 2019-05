Simon L. Kristiansen, Annsofie A. Larsen og Josefine Møgelvang fra Brikerød Gymnasium har konkurrencen Drughunters. Her ses de sammen med Morten Eskildsen (t.v.), der er lærer i bioteknologi, og Johan Luthman, der koncernforskningsdirektør for forskning og udvikling i Lundbeck Pressefoto Foto: Jens Hemmel

Gymnasieelever vinder konkurrence i hjerneforskning

Rudersdal - 10. maj 2019

Efter i sidste uge at have kunnet glæde sig over hæderen som Årets Forskerskole, er der nu flere gode nyheder fra Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG).

Således har de tre elever Annsofie A. Larsen, Josefine Møgelvang og Simon L. Kristiansen fra 2.T netop vundet konkurrencen Drughunters, der er en konkurrence om at udvikle nye løsninger inden for hjerneforskning. Det skriver konkurrencens arrangør, medicinalvirksomheden Lundbeck, i en pressemeddelelse.

De tre BG-elever konkurrerede imod elever fra hele landet om at blive de største talenter inden for bioteknologi og udvikle et projekt inden for hjerneforskning. Eleverne har arbejdet med blod-hjerne barrieren, der er en naturlig mekanisme i hjernen, som besværliggør stoffer i at komme ind i hjernen.

Blod-hjerne barrieren er en forsvarsmekanisme, så usunde stoffer ikke kommer ind i hjernen, men samtidig er blod-hjerne barrieren en udfordring, når man skal have medicin ind i hjernen for at behandle sygdomme som alzheimers og skizofreni.

Hos de tre vindere er glæden naturligvis stor.

- Det var virkelig en fed dag. Vi havde ikke forventet at vinde, men vi havde brugt rigtig meget energi og tid på projektet. Vi havde selvfølgelig et håb om at vinde, men vores ambition var også at lære noget om hjerneforskning. Drughunters har virkelig vist, hvor kompleks og interessant hjernen er. Det er svært at kede sig, når man arbejder med hjernen, siger Josefine Møgelvang, mens Annsofie A. Larsen supplerer:

- Vi har lært enormt meget. Vi har aldrig arbejdet med en forskertilgang før, så det at tænke og præsentere som en forsker, var både sjovt og udfordrende. Man skulle overveje, hvordan man formidlede sit projekt så det var let at forstå, hvilket også var rigtig interessant og svært.

Konkurrencen Drughunters afholdes hvert år af Lundbeck, som stiller en opgave til gymnasieklasser i kemi, biologi og bioteknologi, som omhandler hjerneforskning og behandling af hjernesygdomme.

- Vi vil gerne takke Lundbeck for at lave Drughunters og vores lærere for at have givet os muligheden for at deltage, for det er sådan nogle programmer, som gør skoledagen til noget særligt. Samtidig er det en øjenåbner for, hvad man kan blive i fremtiden. Jeg får mere blod på tanden, og man får lidt tanken, om man skal prøve at blive forsker i fremtiden, siger Josefine Møgelvang ifølge pressemeddelelsen.

Både Annsofie A. Larsen og Josefine siger, at de »helt klart« vil anbefale andre elever at deltage i Drughunters. De tre BG-elever var udpeget til finalen blandt 1600 deltagende elever, og de skulle dermed præsentere deres projekter på Lundbecks hovedkontor foran hjerneforskere fra medicinalvirksomheden.

Det var ligeledes forskere inden for området, der vurdere de tre elevers præsentation og til sidst kårede dem som Drughunters. Formålet med konkurrencen er at øge unges interesse for naturfag og inspirere flere unge talenter til at blive forskere.

- Jeg håber, at Drughunters kan være med til at inspirere de her unge mennesker til at læse videre på en naturvidenskabelig uddannelse, og måske bliver nogle af dem hjerneforskere en dag. Med en ekstrem strukturel og funktionel kompleksitet er hjernen et meget spændende forskningsområde. Det ville være fantastisk, hvis fremtidens forskere engagerede sig i at løse hjernens mysterier og hjælpe med at udvikle behandlinger til hjernesygdomme, hvor vi stadig har udfordrende udækkede medicinske behov, siger Johan Luthman, koncernforskningsdirektør for forskning og udvikling i Lundbeck ifølge pressemeddelelsen.