Se billedserie På Nærum Gymnasium har eleverne samlet 267.000 kroner ind til PlanBørnefonden. Hver klasse på gymnasiet har et fadderbarn i Kenya, som de siden 2014 har samlet ind til. Årets resultat er ny rekord. Her er fra venstre mod højre Mathilde Grumstrup fra 3.i, Marie-Louise Berggren fra 1.g, Mathilde Fog fra 3.h og Christoffer Kirkebye-Hansen fra 3.h. Foto: Joram G. Menzer

Gymnasieelever sender en kvart million kroner til Kenya

Rudersdal - 25. september 2020 kl. 14:03 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

267.000 kroner. Det er beløbet, som eleverne på Nærum Gymnasium (NAG) i år har samlet ind til PlanBørnefonden, som gymnasiet i efteråret 2014 indledte et samarbejde med.

Eleverne støtter gennem arbejdet fadderbørn i Kenya, hvor hver klasse har et fadderbarn, men gennem tiden er der også blevet bygget skoler, børnehaver og biblioteker for midlerne.

Årets beløb er ny rekord, som slår sidste års rekord, der lød på 255.000 kroner, og på gymnasiet er der stolthed over indsamlingsresultatet, som oven i købet kom i hus med en klasse mindre end sidste år.

- Jeg synes faktisk, at det var ret sindssygt, at vi fik samlet mere ind end sidste år, siger 18-årige Christoffer Kirkebye-Hansen, der går i 3.h.

Også rektor Niels Hjølund-Pedersen glæder sig over resultatet.

- Jeg synes, at det er et helt fantastisk flot resultat, og at de slår sidste års rekord, er en stor bedrift af eleverne, siger rektoren, der tilføjer:

- Jeg bruger kun ordet stolt en gang om året, og det er, når eleverne laver den her indsamling, og jeg er selvfølgelig også stolt af dem i år.

Meget konkret

Eleverne donerer penge til indsamlingen, som de eksempelvis tjener på deres arbejde ved at tage en ekstra vagt eller ved at udføre pligter derhjemme.

Ifølge Christoffer Kirkebye-Hansen opererer man på skolen med et anbefalet beløb på 300 kroner per elev, fordi man så som minimum kan dække klassernes fadderbørn.

- 300 kroner er jo sindssygt mange penge for dem, og når man så får billeder og videoer tilbage af, hvad de bruger pengene til, så bliver det meget konkret, og det tror jeg betyder rigtig meget, siger Christoffer Kirkebye-Hansen, mens 18-årige Mathilde Fog fra 3.h supplerer:

- Det er jo ikke, fordi det er noget kæmpe beløb, man behøver at bidrage med, bare man giver noget. Vi bor i Nordsjælland, så jeg vil tro, at de fleste nok har råd til at bidrage med 300 kroner.

18-årige Mathilde Grumstrup kan glæde sig over, at hendes klasse, 3.i, var den klasse, der i år indsamlede det største beløb, som lød på 10.148 kroner.

- I klassen havde vi det sådan, at vi godt kunne give 300 kroner hver, fordi det jo ikke er så meget for os i forhold til, hvor meget gavn de penge kan gøre i Kenya. Da vi så, at vi fik samlet mange penge ind, gik vi helt klart efter at vinde og gav alle sammen lige et lidt højere beløb, siger Mathilde Grumstrup.

16-årige Marie-Louise Berggren går i 1.g, og det var dermed hendes første deltagelse i indsamlingen til PlanBørnefonden. Hun er medlem af indsamlingsudvalget, og hun er også stolt over, at skolen har samlet over en kvart million ind.

- Da jeg fandt ud, at udvalget eksisterede, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville være medlem af det, for det har altid ligget i mig, at man skal hjælpe andre, siger Marie-Louise Berggren.

Tilbage på rektor-kontoret glæder Niels Hjølund-Pedersen sig over, at eleverne via indsamlingen får en helt konkret oplevelse af, at »verden er meget større end Rudersdal Kommune«.

- Det er en meget konkret udvidelse af dannelseshorisonten, at man kan se ud over sin egen lille omverden, så det får eleverne til at tænke sig om på en god måde, siger Niels Hjølund Pedersen.