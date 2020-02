Se billedserie Besøgende fra gymnasier i syv lande deltager i disse dage i BIGMUN (Birkerød Gymnasium Model United Nations) på Birkerød Gymnasium. BIGMUN er en simuleret udgave af FN, hvor de mange hundrede besøgende arbejder på at løse et globalt problem. Temaet for årets udgave af BIGMUN, som er den tiende af sin slags, er klima og samarbejde. Foto: Allan Nørregaard

Gymnasieelever øver sig i diplomati: Kun handling medfører forandring

Af Joram G. Menzer

Gymnasieelever fra gymnasier i syv forskellige lande mødes i disse dage på Birkerød Gymnasium (BG) til en simuleret udgave af FN. Årets tema er klimaet, og det er både BG's rektor og deltagerne glade for.

»Youth are NOT the leaders of tomorrow. You are the leaders of today«.

Sådan lød det - med et lettere omskrevet citat af forhenværende generalsekretær i Amnesty International Kumi Naidoo - fra generalsekretær for Amnesty International i Danmark Trine Christensen fra talerstolen på Birkerød Gymnasium (BG) onsdag eftermiddag.

Ordene faldt, da hun - foran hundredvis af gymnasieelver fra ind- og udland - var gæstetaler ved onsdagens åbning af BIGMUN (Birkerød Gymnasium's Model United Nations, red.), som er BGs simulerede udgave af FN.

Årets udgave, der er den tiende af slagsen, har fokus på klima og samarbejde.

Inden Trine Christensen holdt sin tale, havde BG's rektor, Anders Kloppenborg, fået lov til at holde åbningstalen, hvori han bød velkommen til de mange fremmødte gymnasieelever fra Tyskland, Holland, Marokko, Finland, USA, Saudi-Arabien og - selvfølgelig - Danmark.

Anders Kloppenborg mente, at BIGMUNs 10-års jubilæum var en passende anledning til at se tilbage på det forgangne årti, og rektoren gav udtryk for, at han personligt er glad for, at årets tema er klima.

- Tiden er ved at løbe ud til at foretage og eksekvere de nødvendige beslutninger for at undgå en klimakatastrofe, der først vil dræbe de fattige og sidenhen - i hurtig rækkefølge - middelklassen og de rigeste, lød det blandt andet fra Anders Kloppenborg.

Også for de unge, som deltager i årets udgave af BIGMUN, giver det god mening at have fokus på klimaet.

- Det er en meget relevant problemstilling for især vores generation, siger Nuka Miettinen Langgård, der går i 3.u på BG og som er Head of Registration til årets BIGMUN.

Han tilføjer: - Vi kommer til at skulle leve på den her planet med alle de effekter, som klimaforandringerne medfører.

Cornelius Hasselris, der går i 3.u på BG, er Deputy Secretary General ved årets BIGMUN, og han er enig med Nuka Miettinen Langgård.

- Det er vores generation, som kommer til at bære en stor del af byrden fra klimaforandringerne, så jeg synes, at det er et oplagt fokuspunkt for årets BIGMUN, siger Cornelius Hasselris.

Som årets gæstetaler kunne generalsekretær for Amnesty International i Danmark Trine Christensen kun bifalde, at årets udgave af BIGMUN har fokus på klimaet.

Klimaproblematikken er nemlig i høj grad en menneskerettighedsproblematik, fastslog hun i sin tale.

- Millioner af mennesker lider allerede under katastrofale og ekstreme hændelser, som forværres af klimaforandringerne, sagde Trine Christensen, der fortalte, at det anslås, at 250.000 mennesker vil dø før tid i løbet af de næste 20 år på grund af klimaforandringer.

- Vi står i en krisesituation, som vi kun kan løse, hvis vi alle sammen handler og insisterer på globale løsninger, lød det fra Trine Christensen.

Selvom det er tunge emner, der bliver taget op på BIGMUN, så pointerer de unge også, at det er sjovt at være med, og at de får mange nye sociale relationer, når de deltager i konferencerne, som ikke kun bliver afholdt i Birkerød men over hele verden.

- Først og fremmest deltager jeg, fordi det er rigtig sjovt at være med, lyder det fra 17-årige Allison Hastings-Wottowa, der er kommet fra Denver i USA for at deltage i BIGMUN.

Men hun har også karriereplaner, der betyder, at hendes deltagelse kan vise sig nyttig i fremtiden.

- Jeg vil gerne være diplomat og arbejde med international politik i fremtiden, siger Allison Hastings-Wottowa.

16-årige Nina Stagstrup, der til daglig går på BG, deltager i årets BIGMUN, fordi hun gerne vil vide mere om politik.

- Jeg synes, at det er meget vigtigt at unge mennesker involverer sig, og at vi lærer at handle på globalt plan, siger Nina Stagstrup, som også mener, at klima er et velvalgt tema.

- Der er rigtig mange problemstillinger i forhold til klima, og det bliver vores generation, som virkelig skal sætte fokus på det, for det bliver vores mission at redde kloden. Det er en ret stor byrde at bære, så det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen, siger Nina Stagstrup.

Frederik Høltzel, der også går på BG, er enig med Nina Stagstrup.

- Det er problemer, som det er meget vigtigt, at vi taler om nu. Og det er vigtigt, at vi unge lærer at være kritisk overfor al den information, vi får igennem sociale medier, hvor man kan få masser fake news; har vi et år til at gøre en forskel, eller har vi 12 år?, lyder det fra Frederik Høltzel.

Men vi slutter, hvor vi - næsten - startede; med BGs rektor Anders Kloppenborg, der til slut i sin åbningstale kom med en opfordring til de unge:

- Lyt til en gammel mands råd: Kun handling medfører forandring. Nu er det op til jer. Jeg ønsker jer held og lykke både her på konferencen og i resten af jeres liv.