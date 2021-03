Se billedserie Idrætslærer Tilde Blichert Jensen udleverede poserne til eleverne, der kom i grupper - to ad gangen - inden de blev sendt af sted med det samme. Foto: Anna Overballe Foto: SOFIE WENDELBO WINTHER

Gymnasieelever fik en forårshilsen

Birkerød Gymnasium tænker på eleverne. I fredags fik alle 1200 en goodiebag og en hilsen fra rektor.

Rudersdal - 09. marts 2021 kl. 12:17 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Eleverne fra Birkerød Gymnasium fik sig en glædelig overraskelse i fredags, da det blev meldt ud, at de alle skulle lytte efter dørklokken og se efter én af deres klassekammerater, der ville komme forbi med en BG »goodiebag«.

I dagene op til havde gymnasiet derfor haft travlt med at pakke gaver og poser til samtlige 1200 elever.

- Goodiebag'en er mest af alt ment som et lille plaster på såret i den her tid. Vi ønsker at minde eleverne om, at de er savnet, og at vi tænker på dem. Derfor er indholdet af poserne også meget nøje udvalgt, og vi har lagt et enormt stort arbejde i at finde på en hilsen, der afspejler os som skole og vores elever siger rektor på Birkerød Gymnasium Claus Campeotto.

Selve udleveringen af gaverne krævede et større logistisk overblik. I overensstemmelse med corona-restriktionerne havde gymnasiet sørget for, at udleveringen af alle goodiebags foregik så sikkert som muligt. Udvalgte elever fra hver klasse havde et par timer forinden således fået udleveret et antal goodiebags hver, som de derefter skulle aflevere ved døren hjemme hos deres klassekammerater.

I pakken fik eleverne ikke mindre en fem små gaver - alt sammen pakket i et genanvendeligt indkøbsnet med gymnasiets logo. Indholdet var lidt sødt til eksamenslæsningen, en frisbee til pauserne udenfor i haven og på stranden, blomsterfrø, der kan sås med visningen om, at vi går forår og lysere tider i møde, samt en hilsen fra rektor og et gækkebrev.

Det handler om at holde modet oppe, påpeger Claus Campeotto, rektor på Birkerød Gymnasium. Foto: Sofie Wendelbo Winther

Hold modet oppe - For os handler det meget om at være med til at holde modet oppe. En hilsen, og et sjovt gækkebrev trækker på smilebåndet, og de små gaver henviser hver især til lidt af den gymnasieoplevelse, vores elever savner. Så nu er vi spændt på, hvad eleverne siger til det, siger Claus Campeotto.

Ifølge Freja Sandfuss fra 3.k, der var én af de elever, der agerede BG-bud i fredags, har skolens gave vakt stor glæde:

- Det var hyggeligt at få set vores klassekammerater, selvom det kun var ved døren. Og det er dejligt at skolen havde arrangeret noget for os, så vi ved, de tænker på os, lyder det fra eleven.

Som så mange andre håber både ledelse, elever og lærere, at eleverne snart kan vende tilbage til gymnasiet. Indtil da fortsætter den virtuelle undervisning og den begyndende eksamenslæsning - denne gang forsødet en smule med godbidderne fra BG.

