Guldsmedebranchen ærgrer sig over ejerpars oplevelse med politiet efter røveri

Guldsmedebranchen oplever sjældent klager over politiets opførsel, men alligevel kalder direktør i branchen Trine Thorning "under al kritik", at ejerparret af Min Guldsmed atter har haft en dårlig oplevelse med politiet efter et røveri.

01. september 2021 Af Joram G. Menzer

Selvom brancheforeningen Guldsmedebranchen sjældent oplever klager over politiets opførsel, mener direktør Trine Thorning, at det er under al kritik, at Finn og Grethe Mogensen, der ejer Min Guldsmed i Nærum, atter har haft en dårlig oplevelse med politiet.

Parret har efter et røveri mod deres butik mandag den 16. august kritisere politiets opførsel, og de mener blandt andet, at der ikke blevet taget hånd om dem, ligesom de siger, at de aldrig er blevet tilbudt krisehjælp.

En lignende kritik kom de med efter et røveri mod deres butik i 2019, men der er ifølge parret »ikke sket en skid« siden dengang.

- Vi oplever heldigvis ikke særlig ofte, at guldsmede klager over politiets opførsel i forbindelse med røverier. Men det er selvfølgelig under al kritik, at Finn og Grethe Mogensen endnu engang står med en oplevelse af, at politiet ikke tager hånd om dem som ofre efter et røveri, siger Trine Thorning og fortsætter:

- De kom med en lignende klage i 2019, og nu lader det så til, at der desværre ikke er sket noget som helst siden dengang, og det kan selvfølgelig ikke være rigtigt.

Hun mener, at politiet skal være meget opmærksomme på at rådgive ofre for røverier om, at de kan få krisehjælp.

- Røverier har jo enorme konsekvenser, både personligt og menneskeligt men selvfølgelig også erhvervsmæssigt. Hvis man oplever mange røverier mod ens butik, og man så også efterfølgende skal have dårlige oplevelser med politiet, så er det klart, at så giver man måske op til sidst, og det er selvfølgelig ikke i nogens interesse, siger Trine Thorning, der slutter:

- Jeg synes selvfølgelig, at det er vigtigt, at politiet laver en afvejning af de tekniske undersøgelser og det menneskelige aspekt af deres job. De skal have en forståelse for de menneskelige konsekvenser, og det kan politiet ikke bare skubbe til side i opgaveløsningen. Hos Nordsjællands Politi afviser leder af vagtcentralen Christian Kobbernagel kritikken. - Jeg har talt med de politifolk, som var på stedet efter røveriet, og de kan ikke genkende det billede, som Finn og Grethe Mogensen tegner af vores arbejde og vores dispositioner i øvrigt på stedet, siger Christian Kobbernagel.