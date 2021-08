Se billedserie For anden gang på lidt over to år er guldsmedeforretningen Min Guldsmed i Nærum blevet udsat for et voldsomt røveri. Det skete mandag eftermiddag, hvor to gerningsmænd kom ind i butikken med en økse og en machete eller en stor kniv. Foto: Allan Nørregaard

Guldsmed nægter at give op efter endnu et voldsomt røveri

Min Guldsmed i Nærum har været hårdt ramt af røverier og tyverier siden åbningen i 2007, og mandag aften var den så gal igen, da to røvere slog til mod butikken.

»Åh nej, ikke igen«. Sådan lyder reaktionen fra Grethe Mogensen, der sammen med sin mand, Finn Mogensen, ejer guldsmedeforretningen Min Guldsmed på Nærumvænge Torv i Nærum, da guldsmeden mandag eftermiddag bliver udsat for et røveri. Det er nemlig langt fra første gang, at ægteparret oplever et voldsomt røveri mod deres forretning.

I 2019 blev de overfaldet af røvere med peberspray og en pistollignende genstand, mens de to røvere mandag eftermiddag ifølge Nordsjællands Politi benyttede sig af en økse og en machete eller en stor kniv.

Derudover har butikken i Nærum, der åbnede i 2007, været udsat for to rambuktyverier og to plyndringer, hvor gerningsmænd er kommet ind i butikken, har stjålet varer og er stukket af.

Til trods for flere voldsomme oplevelser med røverier og tyverier, overvejer 63-årige Finn Mogensen, der ejer Min Guldsmed i Nærum, at kaste håndklædet i ringen og lukke butikken.

Ved mandagens røveri befinder ægteparret og en butiksassistent sig i baglokalet. Grethe Mogensen ser på butikkens overvågningsskærme, at røverne kommer ind i butikken. Finn Mogensen, der sidder med ryggen til skærmene, reagerer instinktivt, da det går op for ham, at butikken igen udsættes for et røveri.

- Jeg hører glas, der bliver knust, og rent instinktivt springer jeg op og løber ind mod butikken, og inde i mit hoved er jeg forberedt på, at jeg ligesom ved røveriet i 2019 vil få sprayet peberspray i hovedet, siger Finn Mogensen, der fortsætter:

- Men hvis det er det, der skal til for, at de to andre kan komme væk fra baglokalet, så må det være sådan.

Det vil jeg ikke finde mig i Imens Finn Mogensen løber fra baglokalet og mod butikken, vifter han med armene og råber: »stop tyven«.

- Jeg har åbenbart jaget dem en skræk i livet, for de løber ud af butikken, siger Finn Mogensen, der ikke på det tidspunkt overvejer sin egen sikkerhed.

- Næh, for det er bare en automatisk reaktion: »Det vil jeg fandeme ikke finde mig i«, siger Finn Mogensen og tilføjer:

- Tanken om, at vi igen skal udsættes for få stjålet vores genstande, kan jeg slet ikke holde ud.

Nægter at give op Ifølge Finn Mogensen slap røverne ikke af med store værdier, idet de kun stjal vareprøver.

I blandt andet 2012 blev Min Guldsmed udsat for et rambuktyveri, da gerningsmænd kørte en grøn Mazda gennem butiksruden Foto: Katrine Wied

Finn Mogensen er 63 år, mens hans kone, Grethe Mogensen, snart fylder 63 år. De mange voldsomme oplevelser får dog ikke ægteparret til at overveje, om det nu er ved at være på tide med en tilværelse som pensionister, fortæller Finn Mogensen.

- Nej kraftedeme nej. Det er jo helt forkert, hvis vi skal tvinges til at lukke på grund af sådan nogle halv-aber, siger Finn Mogensen, der til gengæld mener, at han burde have mulighed for at forsvare sig selv.

- Jeg må ikke have et boldtræ stående, og jeg afventer stadig fra Rigspolitiet at få en tilladelse til at bære peberspray, som jeg søgte om efter det sidste røveri i 2019. Når vi bliver udsat for røveri, så skal jeg bare stå og se på, at nogle lede sataner tager mine ting. Det forstår jeg ikke, siger Finn Mogensen, der også kan oplyse, at både han og hans kone efter omstændighederne har det godt.

- Mentalt har Grethe og jeg det okay, mens vores assistent nok har været lidt hårdere ramt, siger Finn Mogensen.

Parret og butiksassistenten modtog tirsdag eftermiddag krisehjælp oven på hændelsen.