Se billedserie Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole er netop blevet kåret til Årets Forskerskole, og rektor Anders Kloppenborg ser det som en anerkendelse af det store arbejde, skole har udført for at fremme de naturvidenskabelige fag. Foto: Allan Nørregaard

Guldplade og 100.000 kroner til gymnasium

Rudersdal - 03. maj 2019 kl. 10:44 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hæderen som Årets Forskerskole tilfaldt i år Birkerød Gymnasium, som modtager en guldplade og 100.000 kroner.

- Det er en stor og glædelig anerkendelse af vores arbejde. Det er en understregning af, at vi har samlet et godt hold, og det er også mit indtryk, at den samlede medarbejderstab føler sig stolt af at få den her anerkendelse, siger Anders Kloppenborg.

Rektoren ser prisen som en håndfast påskønnelse af gymnasiets indsats for at fremme de naturvidenskabelige fag.

- Det er en anerkendelse, som er specielt møntet på alle de deltagende lærere, men som selvfølgelig smitter af på hele gruppen af naturvidenskabelige lærere og på hele skolen, hvor man kan se, at omverdenen kan interessere sig for, når man laver noget, der er ekstraordinært, siger Anders Kloppenborg.

Kåringen som Årets Forskerskole fandt sted ved den nationale finale i den naturvidenskabelige talentkonkurrence Unge Forskere tirsdag eftermiddag. BG modtager hæderen som Årets Forskerskole for sit fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Ud over guldpladen, som skal hænges op i BG's indgangsparti, følger der med prisen også 100.000 kroner.

Halvdelen af præmiepengene skal ifølge Unge Forskeres hjemmeside gå til et apparatur, et varigt kunstværk eller lignende, mens den anden halvdel skal gå til afholdelse af et event på gymnasiet. Rektor Anders Kloppenborg understreger dog, at man ikke har fokus på at styrke de naturvidenskabelige fag, fordi man har et brændende ønske om at vinde penge eller guldplader.

- Vi vinder ikke sådan en pris, fordi det er vores mål at vinde priser, men fordi der nogle ildsjæle, der brænder for området, siger Anders Kloppenborg, der naturligt nok glæder sig over hæderen.

Skal man blive ved med at kunne skabe miljøer, som det, der er skabt på BG, og som har været medvirkende til udnævnelsen som Årets Forskerskole, kræver det naturligvis ressourcer. Og derfor kommer Anders Kloppenborg også med en lille politisk opsang.

- I øjeblikket gør man fra politisk hold alt, hvad man kan for at underminere den bund, som det hele står på. Og den her pris ville vi ikke kunne modtage, hvis to- procentbesparelserne fortsætter, for så vil det nødvendigvis også gå ud den indsats, siger Anders Kloppenborg.

Regeringens to-procentbesparelser, der trådte i kraft i 2016, betyder, at der på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal spares to procent om året.

- Vi taler indtil videre om, at vi har skullet spare et tocifret millionbeløb i forhold til den bevilling, som vi havde i 2015. Samtidig er der kommet flere elever og færre lærere. Der er selvfølgelig en øvre grænse for, hvor mange elever en lærer på fornuftig vis kan tage sig af, hvis vi skal have en feedback-kultur, der gør, at vi kan fange talenter, men som også gør, at vi kan fange dem, der skal hjælpes på anden vis, siger Anders Kloppenborg, der slutter med følgende opfordring, der må siges at være veltimet her på tærsklen til et kommende folketingsvalg:

- Som jeg plejer at sige til forældrene: I det, jeg siger, ligger der jo også en skjult vejledning om, at man skal se sig om efter, hvilke partier man skal stemme på, hvis man vil af med de besparelser.

To almene gymnasier - et i øst og et i vest - bliver hædret med prisen som Årets Forskerskole. I Vestdanmark løb Thisted Gymnasium med prisen.