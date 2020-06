Jens Ive (V) er borgmester i Rudersdal, og vi ser ham oftes ude og omkring i kommunen eller på rådhuset i Holte. Her ses han dog i hjemmet i Holte. Foto: Lars Sandager Ramlow

Grundlovstale - Jens Ive: Svære udfordringer kræver nye løsninger

Rudersdal - 05. juni 2020

Sjællandske Medier bringer her Rudersdals borgmester Jens Ives (V) grundlovstale. Talen holdes i Venstres hovedkontor, Carlsminde, i Søllerød klokken 14.07. Talen sendes digitalt og er altså uden tilhørere (Det talte ord gælder):

I dag, den 5. juni, fejrer vi Danmarks Riges Grundlov. En grundlov der har sikret os vores frihedsrettigheder og holdt sammen på fællesskabet Danmark. I år blev styrken i vores grundlov, på samme tid både udfordret og bekræftet.

Grundloven har som ramme været med til at skabe vores helt unikke velfærdssamfund. Et stærkt nationalt fællesskab, der organisatorisk er opbygget med stærke regionale og kommunale fællesskaber. En praktisk organisering i lokale fællesskaber der i de sidste måneders mangeartede ekstraordinære udfordringer i den grad har vist sin styrke.

Det kan vel siges helt kort - jo tættere organiseringen har været på borgerne - jo bedre har det fungeret.

Da alvoren ved Corona smittespredningen i marts måned også ramte Danmark, og vores samfund blev lukket ned med døgns varsel, der viste vores samfundsmodel sin virkelige styrke. Situationen blev øjeblikkelig taget alvorligt, og vi danskere forberedte os omgående på nye vilkår - på en ny hverdag. Private som offentlige medarbejdere tog billedligt talt deres arbejdspladser på ryggen og flyttede dem hjem i privaten. Vores samfund var blevet lukket i gængs forstand, nu gjaldt det om at finde nye måder at holde det åbent på.

Sikke en omstillingsparathed Og sikke en omstillingsparathed - sikke et engagement - sikke en opfindsomhed. Eller lad mig sige det på en anden måde - skal jeg på dagen i dag gøre en foreløbig status for Rudersdal, så må jeg sige at jeg er meget stolt og ydmyg over at få lov til at være borgmester for borgere der i den grad brænder for fællesskabet - for medarbejdere der udviser et så imponerende engagement - for et Rudersdal der har løst alle udfordringer på bedste vis.

På bare en nat etablerede vores it-medarbejdere et nyt sikret net så vores mange Rudersdal medarbejdere kunne fortsætte arbejdet hjemme fra privatadressen. Vores skolemedarbejdere arbejdede på højtryk, og lykkedes med på ultrakort tid at få etableret virtuel undervisning. Vores medarbejdere på botilbud og plejecentre fik hurtigt organiseret en ny hverdag med fokus på beboerne, afdække eventuel smitte, og sikre såvel medarbejdere som beboere mod den ny virus.

Alle medarbejdere stod sammen om at her var der en opgave der bare skulle løses, ikke kun for den enkelte, men for fællesskabet. Ingen vidste hvilket omfang det ville få - og måske blev der også skudt over målet - det må eftertiden afklare. Men samspillet mellem Rudersdal medarbejdere, og mellem det kommunale og regionale niveau har været imponerende.

Der har været store udfordringer undervejs og der har været både utryghed og ensomhed der skulle håndteres - alt er på imponerende vis blevet håndteret.

Ledelsesgruppe på overarbejde Rudersdals ledelsesgruppe har også været sendt på overarbejde, til tider alle ugens syv dage. Ledelsen og øvrige medarbejdere har i den grad leveret nye løsninger på nye udfordringer - udfordringer der dukkede op i en lang strøm.

Og den forsigtige og lange genåbning har ikke været mindre problematisk. Ofte med alt for korte varsler, manglende anvisninger, og stor usikkerhed. Men også her har det lokale vist sin styrke og omstillingsparathed - tingene er blevet løst som de opstod - til gavn for de mange borgere som dagligt har været berørt.

For at styrke vores beredskab rakte vi også tidligt i forløbet ud mod de frivillige kræfter - og sikke en opbakning. Kæmpe tak til alle frivillige der meldte sig klar til at gøre en ekstra indsats. Om det var pensionerede læger, sygeplejersker, social- og sundhedsmedhjælpere, eller det var frivillige fra andre erhverv - så meldte alle sig i overvældende tal, og meldte sig klar til at yde deres ekstraordinære indsats.

Vi er langt fra færdige med at finde nye løsninger på nye udfordringer. Vi er langt fra færdige med at lære af det nye vi har været igennem. Vi er langt fra færdige med at genskabe vores samfunds nye hverdag.

Her og nu er indsatserne i den grad godkendt, så fra mig skal der lyde en stor tak til borgere, frivillige, medarbejdere. Flot arbejde - TAK.

Rigtig god Grundlovsdag

