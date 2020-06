Claus Hjort Frederiksen (V) er tidligere finans- og forsvarsminister og valgt til folketinget i Rudersdal-kredsen. Her ses han på kontoret i forsvarsministeriet på dagen, hvor folketingsvalget blev udskrevet, den 7. maj 2019. Foto: Lars Sandager Ramlow

Grundlovstale - Claus Hjort Frederiksen: Alvoren truer på denne festdag

Sjællandske Medier bringer her tidligere finans- og forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksens (V) grundlovstale. Claus Hjort Frederiksen er valgt til Folketinget i Rudersdalkredsen, og talen holdes i Venstres hovedkontor, Carlsminde, i Søllerød klokken 14.00:

Grundlovsdag er en festdag. Det er dagen hvor vi fejrer det danske demokrati. Hvor vi fejrer de frihedsrettigheder, som er så vitale for hver eneste en af os. Det gælder ytringsfriheden og pressefriheden. Det gælder religionsfriheden. Det gælder stemmeretten. Det gælder ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Danmark er et af verdens bedste samfund. Vi har et folkestyre, som i kritiske situationer magter at samarbejde. Vi har et af de mest lige samfund. Vi er veluddannede. Vi har et sundhedsvæsen i topklasse. Ældreomsorg. Uafhængigt retsvæsen. Kommuner og regioner med udbredt selvstyre. Men vore frihedsrettigheder er er ikke hugget i granit. De skal forsvares af hver eneste generation for de er konstant under angreb.

De senere år har terrorisme udgjort en håndgribelig trussel. Islamistiske terrorister spreder død og ødelæggelse og kræver at vi indordner os under deres forkvaklede religiøse krav.

Vi ser i visse miljøer en omfattende social kontrol med de unge. Vi ser en antisemitisme stikke sit grimme fjæs frem. Så mennesker må leve i frygt og skjule deres identitet.

Og når vi løfter blikket og ser ud i verden, så ser vi grundlæggende rettigheder under pres. Det sker sågar i europæiske lande og endnu værre når vi ser ud i verden. Diktaturer vinder frem og menneskerettigheder undertrykkes.

Virus vender op og ned på alt I år har vi således oplevet, hvordan den verdensomspændende coronapandemi sætter vore samfund under pres - ja, samfund lukker ned. Menneskers bevægelsesfrihed indskrænkes.

Vi har set hvordan den virus har vendt op og ned på alting. Vi skal blive i isolation. Vi skal holde afstand til andre mennesker. Virksomheder, restauranter forretninger har været tvangslukkede. Mødes mere end 10 personer straffes de med bøder. Parker og grønne områder er blevet lukket.

Vi oplever desværre også at de ældre på plejehjem isoleres og ikke må få besøg af børn og familie. Og de menneskelige omkostninger er enorme.

Vi har de seneste måneder oplevet flere indskrænkninger af vore frihedsrettigheder end i de sidste 75 år og når krisen er bragt under kontrol så skal vi hurtigst muligt genvinde vor frihed.

Krisen har dog også vist at vi i Danmark er oplyste og disciplinerede og derfor er vi indtil videre er kommet godt igennem krisen.

Pandemien er en sundhedskrise, hvor kampen mod virussen medfører drastiske foranstaltninger. Nedlukning af samfundet. Nedlukning af virksomheder. Krav om fysisk afstand mellem mennesker. Indskrænkning i vor bevægelsesfrihed. Stigende arbejdsløshed. Virksomheder som mister omsætning og trues af økonomisk ruin. Grænselukninger osv.

Reformer gav råderum Vi har gennemføre økonomiske hjælpepakker af et historisk højde for at mildne konsekvenserne for virksomhederne, for arbejdsløse, for medarbejdere. Vi er vel pt oppe på et par hundrede milliarder kr.

Da pandemien ramte var dansk økonomi i topform. Vi har nemlig efter finanskrisen ført en ansvarlig økonomisk politik kombineret med afgørende reformer, som har gjort det danske samfund robust. Jeg tænker på dagpengereformen, efterlønnen, skattereformer, som øger incitamenter til at arbejde, regelforenklinger, sikret virksomhedernes konkurrenceevne m.v.

Dette har sikret den økonomiske styrke. En styrke som sikrer at vil er polstrede til kriser. Det har i al væsentlighed været Venstreledede regeringer, som har sikret opbygningen af en robust økonomi.

Ironisk er det at den venstrefløj, som var imod alle disse reformer, i dag kan bruge milliard på milliard på at holde hånden under virksomheder og medarbejdere. Det gør de uden at rødme i kinderne.

Jeg hører også rød blok sige at der nu gælder nye spilleregler. Krisen vender de økonomiske spilleregler på hovedet. Nu skal vi bruge rigtig mange penge og ikke bruge de borgerlige partiers økonomiske politik. Vi skal ikke spare. Nu skal der bruges los. Formentlig skattestigninger.

Det varsler foruroligende økonomiske udsigter. De økonomiske spilleregler er ikke ændret som følge af pandemien. Dem, der skal låne os penge, vil naturligvis stadig kræve at vi gennemfører en ansvarlig økonomisk politik. Vi vil stadig skulle have trippel AAA ratinger for at holde renterne lave. Der vil fortsat blive set på vor gældsætning. Skatternes højde. Virksomhedernes konkurrenceevne. Arbejdsløshedsprocenten. Om det kan betale sig at arbejde.

Opfordring til statsministeren Så min opfordring til statsministeren er holde fast i en ansvarlig økonomisk politik. De kommende år skal stå i genopretningens tegn. Vi kan ikke trække mennesker ud af arbejdsmarkedet. Vi skal sikre at vor økonomi får de bedste skudsmål af långiverne. Vi skal sikre at vore virksomheder er konkurrencedygtige. Og vi skal indstille os på at vi ikke kan bruge milliarder på øget velfærd før vi har styr på økonomien igen.

Velkommen til de økonomiske realiteter.

Denne grundlovsdag fejres på en alvorlig baggrund. Vi er nu ved at genåbne samfundet. Det betyder at vi igen skal sikre at vore frihedsrettigheder styrkes, samtidig med at vi skal forberede os på nye pandemier.

Her er det vigtigt at vi får set på hvordan denne krise er forløbet. På hvilket grundlag traf regeringen sine beslutninger. Hvad har været sundhedsfagligt begrundet og hvad er politik. Hvordan kan vi sikre at vi ved næste pandemi træffer de rigtige beslutninger.

Det virker også som statsministeren selv hurtigt har vænnet sig til at træffe beslutninger udenom folketinget. Nu hvor vi skal tilbage til en politisk hverdag må vi se om genindførelse af de demokratiske spilleregler giver statsministeren abstinenser.

For os i Venstre er 2020 det år, hvor vi fejrer vort 150 års jubilæum. Vi er Danmarks ældste parti.

Vi har igennem vores historie kæmpet for vore frihedsrettigheder. For ytringsfriheden, for religionsfriheden. For demokratiet. For ligestillingen mellem mænd og kvinder. For en sund økonomi. For et godt uddannelsessystem. For et første klasses sundhedsvæsen. For et samfund "Hvor få har for meget og færre for lidt".

De resultater vi har vundet er værd at fejre.

Men i politik skal vi se fremad. Det gælder herhjemme, men jo også hvordan vi samarbejder med andre lande om fremtiden. Vi skal styrke EU-samarbejdet. NATO. FN. Vi skal genoprette den regelbaserede verdensorden. En verdensorden præget af spilleregler, som jo ikke mindst er vigtige for små lande som Danmark.

I Venstre er vi klar til kampen. God Grundlovsdag.

