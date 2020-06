Grundlovsdag: Løhde byder velkommen med løftet pegefinger og fællessang

Sophie Løhde er født og opvokset i Birkerød, som stadig har tætte bånd til. Hun er valgt til Folketinget i Egedal-kredsen, og ved valget i 2019 fik hun næstflest personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Rudersdal - 05. juni 2020 kl. 12:35 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske Medier bringer her Venstres politiske ordfører, Sophie Løhdes (V) velkomsttale til partiets grundlovsmøde. Sophie Løhde er valgt til Folketinget i Egedal-kredsen, og hun er vokset op i Birkerød. Talen holdes i Venstres hovedkontor, Carlsminde, i Søllerød klokken 12.30. Talen sendes digitalt og er altså uden tilhørere (Det talte ord gælder):

Kære alle sammen

Velkommen her til Venstres grundlovsmøde.

Dagen i dag er på mange måder noget helt specielt. For selvom coronakrisen skygger, så er grundlovsdag en festdag for os danskere. For det er dagen, hvor vi står sammen om at fejre vores demokrati, folkestyre og frihedsrettigheder. Det er dagen, hvor vi fejrer grundloven, der i år fylder 171 år.

I grundloven har vi et dokument fra fortiden - med stor betydning for nutiden og fremtiden. Og lige netop i år er den betydning større, end vi nok normalt går og tænker over.

For grundloven minder os om alt dét, der binder os sammen.

Alt dét der samler os som et folk og som en nation.

Og netop derfor er det i sig selv modsætningsfyldt, at vi i dag står sammen ved at fejre grundlovsdag på afstand.

Nye måder at samles på I Venstre har vi valgt at bruge dagen til at se mulighederne i begrænsningerne.

Så når vi ikke må mødes fysisk i store forsamlinger.

Ja, så mødes vi i stedet "sammen - på afstand" her til Venstres digitale grundlovsmøde.

Og man må sige... Nye måder at forsamles på er bare én af de mange forandringer, vi som danskere og samfund har oplevet igennem de seneste måneder.

Coronakrisen har på kort tid vendt op og ned på vores hverdag. Og dermed vendt op og ned på dét Danmark vi kender. Én ting er myndighedernes råd og vejledning, der har fået os til at vaske og spritte hænder som aldrig før. Det har vi hurtigt vænnet os til. Og taget til os.

Grundlæggende rettigheder sat ud af kraft Men at en række af vores grundlæggende rettigheder er blevet sat ud af kraft - og med vidtgående indskrænkninger i bevægelsesfriheden og den personlige frihed - det hverken kan eller skal vi nogensinde vænne os til. Det minder grundlovsdag os med al tydelighed om.

Vi skal tværtimod tilbage til dét Danmark vi kender. Også selvom Mette Frederiksen har sagt, at vi ikke kommer det. Selvfølgelig gør vi dét.

Det skal vi. Og det vil vi.

Ikke ved at sætte sundheden over styr. Dét kender jeg ikke nogle politikere i Danmark, der vil.

Dem der påstår det modsatte - og bruger italienske tilstande som et skræmmebillede herpå - forsøger blot at skabe en falsk uenighed, som jeg ikke kan genkende.

Tværtimod bakkede et enigt Folketing op om, at regeringen greb hurtigt og resolut ind.

Krav om åbenhed Men vi bakkede også op i tillid til systemet og til myndighederne. Og i et åbent demokrati har danskerne såvel som Folketinget også krav på fuld åbenhed og gennemsigtighed, når Danmark skal styres igennem krisen...

Dén del har desværre haltet gevaldigt fra en regering, der har valgt en sjælden form for lukkethed omkring baggrunden for en række vidtgående beslutninger.

Ja, i mere end én forstand er det på tide, at vi vender tilbage til dét Danmark vi kender. Også politisk på Christiansborg. For hvad der startede som en global sundhedskrise, udgør i dag en stadigt voksende økonomisk krise, som ingen af os endnu kender dybden eller længden af.

Bag tal gemmer sig mennesker Dansk økonomi er på få måneder sat voldsomt tilbage. Og store dele af Europa og USA er sat endnu længere tilbage. Et tilbageslag, der nu og her er større, end det vi så under finanskrisen. Og hvor danskere allerede i titusindvis har mistet deres arbejde i løbet af kort tid, mens hundredtusindvis af danskere er sendt hjem på lønkompensation.

Bag ved tallene gemmer sig mennesker.

Mennesker som har mistet deres levebrød eller livsværk. Eller er i risiko for dét, i tiden der kommer. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få Danmark sikkert igennem krisen. Vi skal genskabe de tabte arbejdspladser. Og vi skal skabe nye, så vi kan gøre Danmark både stærkere og rigere.

Venstre er - som altid - klar til at tage ansvar. Også når regningen skal betales. For alt kommer med en pris. Det er vi nødt til at være ærlige om.

Det nytter ikke at bilde hinanden ind, at vi i en lille åben økonomi som den danske bare kan køre videre...

...Som om intet var sket, alt i mens verdensøkonomien bløder.

Derfor bør regeringen også erindre sig selv om, hvorfor Danmark stod økonomisk godt rustet, da krisen ramte os. Og dermed hvorfor vi havde råd til at gennemføre store hjælpepakker til at holde hånden under danske arbejdspladser.

Det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet af aktive beslutninger og reformer, der har gjort Danmark rigere.

Vi skal have gang i hjulene... Tiden er derfor ikke til nye skatte- og afgiftsstigninger. Hverken for danskerne eller gode danske arbejdspladser.

Tiden er til at sætte gang i hjulene.

Tiden er til at skabe flere arbejdspladser, frem for at gøre Danmark fattigere ved at trække mennesker ud af arbejdsmarkedet.

Og jeg glæder mig til, at Venstres formand senere i dag vil fortælle om Venstres vej for at få Danmark på sporet - tilbage til dét Danmark vi kender, og som vi holder så meget af.

Venstres digitale grundlovsmøde byder med andre ord på skærmtid med mening og masser af fællesskab.

Vi kommer til at sende fra en række forskellige steder over hele landet.

Jeg skal forsøge at guide os vej, og jeg lover, at selvom vi i dag står sammen ved at fejre grundlovsdag på afstand, så holder vi naturligvis fast i alle de klassiske ingredienser til et godt grundlovsmøde: Interessante grundlovstaler og masser af dejlige danske sange.

Nu er det tid til at synge sammen... Vi opfordrer alle til at »synge sammen, på afstand«. Sangene vil blive tekstet, og jeg kan godt love jer, at vi har fundet nogle rigtig dygtige kunstnere til at spille og synge for.

Husk at du også har mulighed for at stille dine spørgsmål til Venstres formand Jakob Ellemann Jensen via hans Facebook side. Så gå endelig ind og stil dine spørgsmål undervejs i grundlovsmødet - og så lover jeg, at udfritte ham for nogle svar senere i dagens program.

MEN nu er det tid til at synge. Jeg vil derfor nu stille om til Annette Heick og Henrik Krogsgaard, der vil spille og synge et par dejlige sange for os.

Vi starter med H. C. Andersens sang om fædrelandet, som han skrev i en urolig tid, kort efter den første grundlov var vedtaget.

Vi skal selvfølgelig synge: »I Danmark er jeg født«....

Se og hør talerne på nettet: Venstre sender dagen igennem live fra hovedkontoret, Carlsminde, i Søllerød.



12.30: Politisk ordfører, Sophie Løhde

13.07: Landsformand, Jakob Ellemann

Begge taler kan opleves her:

https://www.venstre.dk/

