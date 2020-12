De tre farver viser de tre steder i Holte-området, som Kommunalbestyrelsen har besluttet skal separatkloakeres. De grå markering viser de øvrige steder i kommunen, hvor der senere skal lægges en plan for, hvordan klimatilpasning af kloakkerne skal ske.

Grundejerforening sætter spørgsmålstegn

Holte Grundejerforening savner svar på Rudersdal Kommunes spildevandsplan for hele kommunen, og om det moralsk kan forsvares, at grundejerne skal betale så meget uden mulighed for at vælge selv.

Rudersdal - 17. december 2020 kl. 15:05 Af Mikkel Brøgger Petersen

Er det rimeligt, at Rudersdal Kommune kræver, at grundejere bruger mange tusinde kroner på separatkloakering? Giver det overhovedet mening, når planen kun gælder for en del af kommunen? Og hvorfor ikke lade valget være frit? Det er spørgsmål, som formand for Holte Grundejerforening, Karsten Andersen, rejser over for Rudersdal Avis.

Rudersdal Kommune vurderer, at arbejdet i gennemsnit vil koste en parcelhusejer cirka 60.000 kroner og beboere i etageejendomme i gennemsnit 5-10.000 kroner per husstand.

"Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved behovet for en spildevandsplan, men til metoden og finansieringen. Det er en stor omkostning, som kommunalbestyrelsen ønsker at pålægge grundejerne. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne bør stille sig det moralske spørgsmål, om en udgift af denne størrelse står i rimeligt forhold til den private ejendomsret. Og vi stiller også spørgsmålstegn ved forpligtelsen til at tilslutte sig," siger han med henvisning til, at grundejerne er forpligtet til at tilslutte sig de nye systemer, hvis Novafos, som udfører arbejdet for kommunen, separatkloakerer.

"Det skal være et frit valg for grundejerne, om de vil tage mod tilbuddet om separatkloakering. Ligesom i Hillerød. Den enkelte grundejer ved jo bedst selv, om der er et behov," siger han.

Hvad med resten af kommunen? Rudersdal Kommune har indtil videre kun en spildevandsplan for Holte-området. Og sandsynligvis kommer planerne for resten af kommunen ikke til at ligne den fra Holte-området, oplyser kommunen på dens hjemmeside.

"Det fremgår ikke entydigt, om forpligtelsen for grundejerne i Holte, Dronninggård og Trørød kommer til at omfatte kommunens øvrige grundejere," siger han og fortsætter:

"Der er et hul i kommunikationsplanen, som holder den øvrige del af kommunen ude. Det leder til spørgsmålet om, hvorvidt man kan godkende en plan for én del af kommunen uden at kende konsekvenserne for resten af kommunen. Planen forekommer derfor ufuldstændig teknisk og økonomisk," siger han.

Hvad med de andre kommuner? Karsten Andersen savner samtidig svar på, hvad man gør i de andre kommuner, som grænser op til Furesøen.

"Vi har tidligere påpeget, at det kan skabe oversvømmelser, når der på kort tid udledes store koncentrerede vandmængder i Furesøen, ikke blot fra Rudersdal, men også fra de øvrige kommuner ved søen," siger han og fortsætter:

"Det spørgsmål er endnu ikke adresseret af Rudersdal Kommune, og derfor kan planen ikke være egnet som beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt. En udledningsplan må ikke skabe problemer for andre, det er der regler for," siger han og mener, at det skal være frivilligt for grundejerne at tilslutte sig.