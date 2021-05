Søren Gotfredsen og Karsten Riis Andersen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Grundejere kræver uvildig undersøgelse af dyr kloakløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejere kræver uvildig undersøgelse af dyr kloakløsning

Holte Grundejerforening har ikke tillid til, at Novafos og kommunens konklusion om, at separatkloakering virkelig er den billigste og bedste løsning. De vil have hele sagen udskudt og grundi

Rudersdal - 13. maj 2021 kl. 11:39 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Kloaksystemet i Rudersdal er gammelt, underdimensioneret og i dårlig stand. Og der må og skal gøres noget for at renovere og klimasikre det, for at undgå oversvømmelser, og at spildevand ikke, som i dag, løber ud i kommunens søer, når det regner. Det arbejde er i fuld gang, og strækker mange år frem. Planerne for fremtidens kloaksystem handler i første omgang om Holte-området, og hvis de bliver vedtaget, betyder det, at de allerfleste grundejere skal lægge et ekstra rør til regnvand på deres grund.

Holte Grundejerforening, som repræsenterer rigtig mange grundejere i de berørte områder, er helt enige i, at det er nødvendigt at renovere og fremtidssikre kloaksystemet.

De er til gengæld grundigt trætte af, at en stor del af regningen for den løsning, som kommunen har valgt, skal betales af grundejerne. Det drejer sig om gennemsnitligt 60.000 kroner, som de allerfleste grundejere i Holte, Dronninggård og Øverød i første omgang, skal bruge på at separatkloakere på egen grund.

"Og det inkluderer jo ikke engang alle udgifterne. I selve områdeplanen står, at der er faktisk er to metoder, som man hovedsageligt koncentrerer sig om: delvis separatkloakering og separatkloakering. De er lige cirka lige dyre. Bortset fra den omkostning, som man pålægger de private grundejere. Og den omkostning kan jo være alt fra 10.000 til 300.000, der er ikke sat noget loft over. Den dækker kun kloakmesterdelen. Men hvis nu du for eksempel har en indkørsel, som skal brækkes op, så er genetableringen af den ikke med," siger formanden for Holte Grundejerforening, Karsten Riis Andersen.

Uvildigt syn for sagen Borgernes egenbetaling er én ting. En anden er, at grundejerforeningen langt fra er overbevist om, at kommunen og Novafos entydige konklusion om, at den valgte løsning overhovedet er bedst og billigst.

"Vi vil jo bare gerne have den rigtigste, fornuftigste og mest økonomisk forsvarlige løsning. Og vi har ikke rigtig tillid til, at det er den, som Novafos har fundet frem til. Vi vil gerne have et uvildigt syn på sagen. For der er for meget, der ikke stemmer," siger Karsten Riis Andersen.

Sekretær og kasserer i Holte Grundejerforening, Søren Gotfredsen, supplerer:

"Er det virkelig den bedste? Er det vitterligt den billigste. Det har vi kun kommunens ord for, fordi kommunens egen forsyning har bestilt en rapport hos én rådgivende virksomhed. Og det skaber tvivl," siger han.

Holte Grundejerforening mener simpelthen, at en beslutning, der har så vidtrækkende, specielt økonomiske, konsekvenser for så mange borgere bør undersøges grundigere.

"Der er et budget på fire milliarder kroner. Så skulle der vel være råd til, at man går ind og laver to uvildige undersøgelser, får dem fremlagt og så kan man vurdere konklusionerne fra begge, inden man beslutter sig. Der er jo ikke nogen af dem, der sidder på rådhuset, som laver en større privat investering uden, at de tjekker med mindst to forskellige leverandører. Der er jo ikke engang nogen, der får gravet et hul i haven uden, at de spørger flere steder. Hvorfor lægger man så det hele over på ét rådgivende firma?," spørger Karsten Riis Andersen.

Ikke reelt undersøgt Novafos, kommunens forsyningsselskab, har undersøgt fire typer afløbssystemer, men har altså fundet frem til, at separatkloakering, med den omfattende borgerbetaling, er den eneste vej frem.

Men grundejerforeningen har en mistanke om, at de andre tre løsninger og specielt den, der handler om delvis separatkloakering, ikke er blevet overvejet tilstrækkeligt.

"Alle de kommuner, der er dækket af Novafos, kører med separatkloakering. Det er deres foretrukne metode, og det er nemmest for dem," siger han.

Så ved at bestille en rapport hos et specifikt firma, har I så en mistanke om, at de ikke reelt har undersøgt alternativerne til separatkloakering?

Karsten Riis Andersen

"Det er korrekt."

Søren Gotfredsen indskyder:

"Vi påtænker ikke urent trav på nogen måde, men vi mangler et sammenligningsgrundlag mellem to uvildige rådgivere," siger han.

Beslutningen bør skydes Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017, som altså handler om planerne om, at kloakeringsformen i Holte-området overgår til separatkloakering er i høring frem til 20. maj.

Men står det til Holte Grundejerforening skal hele sagen udskydes - gerne til efter kommunalvalget, så der kan komme en mere grundig politisk debat om planerne. Og ikke mindst rimeligheden af, at borgerne skal finansiere en stor del af løsningen.

I den forbindelse henleder Holte Grundejerforening opmærksomheden på en lovændring, som blev vedtaget i slutningen af 2020, som efter deres mening gør en afgørende forskel for de kommende planer.

Her i denne lov nr. 2210 af 29. december 2020 (Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.) står der nemlig en formulering om, at et serviceniveau, for håndtering af tag og overfladevand skal fastsættes til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Denne lovændring er ikke er medtaget som reference i Tillæg 03, og derfor er de foreslåede planer, efter deres vurdering, i konflikt med gældende lovgivning.

At loven og dens konsekvenser for udarbejdelsen af Tillæg 03 ikke er indgået i planlægningen er bare en af adskillige grunde til, at beslutningen om tillæg 03 bør skydes til efter kommunalvalget, mener Holte Grundejerforening altså.

Plan for hele kommunen Samtidig er bestyrelsen i Holte Grundejerforening stærkt utilfredse med, at kommunen ikke har leveret en samlet løsning på kommunens kloakløsning, og at der indtil videre kun er præsenteret konkrete planer for en tredjedel af kommunen. Altså planerne om separatkloakering i Holte-området.

"Vi er blevet orienteret om, at de ønsker at vente med at offentliggøre planerne for den fremtidige kloakering for resten af kommunen til efter valget. Og det synes vi ikke er i orden, når vi ser på det lokalpolitisk. Vi synes faktisk, at borgerne har ret til, at en investering på fire milliarder, som er den omkostning, der vil ramme borgerne i hele kommunen, bliver debatteret i et valgår. Det kan ikke være anderledes," siger formand Karsten Riis Andersen, som mener, at der er tale om taktik fra kommunens side.

"Det, som de prøver på, er at tage os som gidsler, forstået på den måde, at nu kører de dette område igennem, og så har de en guideline for, hvordan de kan køre resten. De andre borgere er ikke involverede, men lige pludselig rammer det dem. Og så kan kommunen sige, at de har gennemført separatkloakering uden problemer i Holte, så det kan de også bare gøre i Nærum og Birkerød og så videre," fortsætter han.

Når kommunen modtager et høringssvar fra Holte Grundejerforening, bliver forvaltningen præsenteret for en række yderligere argumenter, som der ikke er spalteplads til her. Det gælder for eksempel, at Holte Grundejerforening mener, at separatkloakeringsmetoden vil medføre en stigende, og miljøskadelig, vandsstandsstigning i Furesøen.

Men summa summarum: Hvis man spørger Holte Grundejerforening er der så mange spørgsmål, modargumenter og tvivl om denne "bedste, billigste og eneste løsning," at beslutningen bør udskydes, til man har et andet og grundigere beslutningsgrundlag.

Hvis man vil give sit besyv med, skal eventuelle kommentarer sendes til Rudersdal kommune senest 20. maj.