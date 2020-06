Grill arrangerer skraldeindsamling

Vær med til at holde din bymidte pæn og ren. Det er omdrejningspunktet, når Birkegrillen på søndag inviterer kunder og andre borgere - såvel børn som voksne til arrangementet: »Ren By Birkerød«.

- Vi gør selvfølgelig vores bedste for at holde arrangementet corona-venligt. Der vil derfor være rigeligt med håndsprit, og vi vil opfordre alle deltagerne til at sprede sig ud i byen og kun gå i tætte grupper med dem, som de følges med.

- Vi ser indsamlingen som en mulighed for at få en hyggelig dag med familien, vennerne og andre lokale og ikke mindst at nyde en af byens bedste flæskestegssandwich efter en velfortjent indsats, hvor byen samtidig bliver pænere at se på og færdes i, påpeger den kommunikationsansvarlige for Birkegrillen.