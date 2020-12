Gravstedsejer raser efter forskelsbehandling: Ren bananrepublik

Se billedserie Birgitte Ehrhardt, der ejer et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, er rasende over, at kommunen har afvist hendes ansøgning om at blive fritaget for den obligatorisk renholdelse af gravstedet. Hun mener, at der er tale om forskelsbehandling, idet en lignende dispensation er givet til andre gravstedsejere. Foto: Allan Nørregaard

Birgitte Ehrhardt, der har et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, er mildest talt forbløffet over, at Rudersdal Kommune har afvist hendes ansøgning om dispensation fra obligatorisk renholdelse, så hun i stedet selv kan stå for renholdelsen. En lignende dispensation er nemlig givet til flere andre gravstedsejere.

Rudersdal - 20. december 2020 kl. 18:23 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

I Værløse sidder en rasende Birgitte Ehrhardt.

Hun har et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, og hun er rasende, fordi Rudersdal Kommune forskelsbehandler hende i forhold til andre gravstedsejere.

Kommunen har således afvist hendes ansøgning om at blive fritaget for obligatorisk renholdelse af familiegravstedet. Årsagen til afslaget begrunder kommunen med, at Birgitte Ehrhardts familiegravsted ligger på en hovedsti.

Kommunen begrunder afslaget på Birgitte Ehrhardts ansøgning om selv at måtte stå for renholdelse med, at der skal opretholdes en »vis kvalitet« på hendes familiegravsted, fordi det ligger ud til en hovedsti. Kvaliteten af renholdelsen finder Birgitte Ehrhardt dog langt fra prangende. Her ses et billede af gravstedet, som det så ud i sommer, og inden Birgitte Ehrhardt og hendes mand selv kastede sig ud i renhold af gravstedet. Privatfoto

»Den obligatoriske renholdelse er med til at sikre et vist kvalitetsniveau på de mest karaktergivende områder af kirkegårdene«, står der blandt andet i afslaget.

Men kommunen har tidligere givet tre lignende dispensationer - i 2004, 2006 og 2010 - hvor pårørende har fået tilladelse til selv at stå for renholdelse af gravsteder, som er placeret ud til hovedstier. Blandt andet på Søllerød Kirkegård, hvor altså også Birgitte Ehrenhardt har sit familiegravsted.

- Den fremgangsmåde får mig til at tænke på mine år i Afrika, hvor prisen på en vare ikke afhang af varen selv, men af hvem du var. Og af hvem du kendte. Den måde Rudersdal Kommune driver deres kirkegårde, minder om en ren bananrepublik. Det er jo forskelsbehandling, og det gør mig rasende, siger Birgitte Ehrhardt.

På kommunens kirkegårde gælder det, at køb eller fornyelse af alle urnegravsted er inklusiv obligatorisk renholdelse, der udføres af kommunen.

Det samme gælder for kistegravsteder, der ligger tæt på kirkerne samt for de gravsteder, der ligger ud til en hovedsti.

- Jeg blev derfor temmelig forbløffet, da det gik op for mig, at flere andre skødeholdere ikke betaler renhold. Og ikke har gjort det i mange år, siger Birgitte Ehrhardt.

Ingen advarsel Når Birgitte Ehrhardt gerne selv vil stå for renholdelsen, handler det primært om økonomi.

Hvis hun skal betale for renholdelse, har hun nemlig ikke længere råd til at forlænge brugsretten til familiegravstedet. Det er altså forskellen på at kunne beholde familiegravstedet og at nedlægge det.

Birgitte Ehrhardt og hendes mand brugte to uger på at nå frem til et gravsted, der ser sådan ud. Nu har hun så fået afvist en ansøgning om fremadrettet selv at stå for gravstedets renhold, og hun er tvunget til stadig at betale til den obligatoriske renhold, som ifølge kommunen skal være med til at sikre et "vist kvalitetsniveau" på de mest karaktergivende områder af kirkegårdene. Privatfoto

- Udgifterne til renhold tegner sig for mellem halvdelen og to tredjedele af prisen på en forlængelse af skødet. Hvis jeg selv stod for renhold, kunne jeg bevare gravstedet, siger Birgitte Ehrhardt.

Og her bliver vi så lige nødt til at spole tiden en anelse tilbage.

Det er nemlig ikke første gang, at Birgitte Ehrhardt føler, at kommunen forskelsbehandler hende.

I 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at kirkegårdene skulle være 100 procent brugerfinansieret, hvilket betød en væsentlig takststigning.

Beslutningen blev meldt ud via kommunens hjemmeside og lokale medier men ikke direkte til skødeholderne. Birgitte Ehrhardt, der ikke er bosat Rudersdal, blev derfor først opmærksom på prisstigningen i 2020, da hun skulle betale for at forlænge gravstedet.

- Personligt undrer det mig meget, at jeg slet ikke blev advaret om de voldsomme prisstigninger, der var på vej. For eksempel i form af et brev fra kirkegårdskontoret. De har jo ingen problemer med at skrive ud, når de sender regninger, påpeger Birgitte Ehrhardt, der blandt andet her i avisen har kritiseret kommunens fremgangsmåde.

Voldsom prisstigning Birgitte Ehrhardt klagede i sommer til kommunen, da hun mente, at forskelsbehandlingen var i strid med forvaltningsloven. En klage, der blev afvist.

- Man mener åbenbart ikke, at der er tale om forskelsbehandling. Hvorfor kirkekontoret ikke sendte en mail, når det blot krævede et tryk på en knap, har man derimod aldrig villet svare på, hverken når jeg eller andre har spurgt, siger Birgitte Ehrhardt og tilføjer:

- De, som læste lokalaviserne eller fik et praj fra en nabo - og havde økonomien i orden - kunne nå at forlænge brugsretten til deres gravsteder i fem, ti eller tyve år til den gamle pris. De sparede dermed tusindvis af kroner. Og mon ikke mange af dem, der nåede at forlænge til de gamle priser, er borgere bosat i Rudersdal? Det er jo ganske smart, hvis man som kommunalbestyrelse gerne både vil have penge i kassen og nødigt lægge sig ud med sine vælgere, siger Birgitte Ehrhardt.

Birgitte Ehrhardt oplyser, at takststigningerne for hendes vedkommende har betydet, at prisen på familiegravstedet er steget med 300-400 procent.

- I 2020 koster det 57.000 kroner at forlænge brugsretten på mit gravsted i fem år, 10 år koster 115.000 kroner, mens en ny kistebegavelse koster den nette sum af 245.000 kroner. Da min far blev kistebegravet i 2002, kostede det 50.000 kroner, konstaterer Birgitte Ehrhardt.

Og selv om familiegravstedet med sine 18 kvadratmeter er stort, mener Birgitte Ehrahrdt ikke, at det er enormt.

- Fra kommunens side har man givet udtryk for, at man finder prisen rimelig, fordi mit gravsted er relativt stort. Det er en svær diskussion, synes jeg. Er en stigning på 400 procent rimelig? Ville man pludselig lade prisen på vuggestuepladser stige med 400 procent? Hvorfor vil man ikke vedstå, at så store prisstigninger har konsekvenser? At vi er mange, som må give op og sløjfe vores gamle gravsteder? Jeg kan jo for pokker ikke konvertere mit familiegravsted til et urnegravsted - selv om det ville være meget billigere. Og jeg finder det direkte krænkende, når kommunen gang på gang skriver til mig, at priserne på gravstederne afspejler størrelsen. Jeg er jo ikke ved etablere et nyt gravsted. Jeg prøver bare at bevare mit gamle, siger Birgitte Ehrhardt, der tilføjer, at der er 62 gravsteder af samme størrelse i nærhedens af hendes familiegravsted.

- Jeg er med andre ord ikke alene om at blive ramt af de voldsomme prisstigninger, siger Birgitte Ehrhardt.

En sørgelig forfatning Birgitte Ehrhardt mener desuden, at det er absurd, når kommunen påstår, at obligatorisk renholdelse på hendes gravsted betyder et »vist kvalitetsniveau«.

Da hun i sommer besøgte gravstedet var det således »meget forsømt«.

- Gravstedet var i en sørgelig forfatning. Det var så tilgroet, at man dårligt kunne se navnene på de to gravsten - selv om den ene har en anseelig størrelse. Og selv om man skulle synes, at det er vigtigt, at man kan se, hvem der ligger hvor. Det er trods alt en kirkegård, siger Birgitte Ehrhardt, der sammen med sin mand »smøgede ærmerne op«.

- Efter to ugers hårdt arbejde havde vi genrejst gravstedet. Vi havde beskåret de store træer og buske, fjernet de grotesk store lyngplanter, der skæmmede, studset og gødet de gamle rododendroner og genplantet de roser, som var gået ud. Vi prøvede endda at rette op på min farfars store gravsten, som havde sat sig, da min far blev begravet i 2002, og som aldrig er blevet sat på plads igen, siger Birgitte Ehrhardt, der slutter:

- Det er ellers ikke, fordi jeg ikke har brugt penge på gravstedet. Siden 2002 er det blevet til i alt 68.000 kroner. Nok til at det burde se nogenlunde pænt ud, skulle man tro.