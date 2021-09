Gratis influenzavaccine på apotekerne

Sundhed Influenzasæsonen står for døren, og nu er det igen tid til at få det årlige stik.

Fra fredag den 1. oktober slår Holte Apotek og de andre apoteker dørene op for gratis vaccination mod influenza. Den er i første omgang forbeholdt alle, der er fyldt 65 år, gravide i 2. og 3. trimester samt personer med visse typer kroniske sygdomme.

"Det er muligt at komme forbi Holte Apotek i hele åbningstiden og få et stik uden tidsbestilling. Sidste sæson forløb rigtig godt på apoteket, hvor der blev vaccineret mere end 600 borgere, og vi er klar til at tage imod alle igen. Apoteket har uddannet syv medarbejdere til vaccinatører. Apoteket er dermed fuldt ud rustet til opgaven - helt på linje med andre dele af sundhedssektoren, der tilbyder vaccination," fortæller apoteker Tahsin Anjam i en pressemeddelse.

Udover ældre og gravide kan alle, der lider af kroniske sygdomme såsom astma, KOL, hjerte-kar-sygdomme og diabetes, få vaccinationen gratis på apoteket. Også sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til sårbare borgere opfordres til at få et stik. Som noget nyt i år opfordrer man desuden at få børn i alderen 2-6 år vaccineret.

Andre må vente

Tilhører man ikke en af risikogrupperne, må man selv betale vaccinationen, og man må vente til den 23. oktober. Myndighederne har besluttet, at vi herhjemme sørger for at vaccinere de særligt udsatte først og anbefaler på det kraftigste alle i risiko-grupperne at blive vaccineret. I år har staten også købt ekstra meget ind af vaccinen.

Sidste år blev hele 75 procent af alle i risikogrupperne vaccineret, hvilket var historisk højt. I Rudersdal kommune blev 76 procent af borgerne over 65 år at blive vaccineret mod influenza i den forgangne sæson.

"Hvis du er fyldt 65 år og er ikke blevet vaccineret mod pneumokok-bakterier, så er det stadigt muligt at få en pneumokokvaccination på Holte Apotek og få en bedre beskyttelse mod lungebetændelse og andre infektioner," siger apoteker Tahsin Anjam.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination løber frem til 15. januar 2022.

msr