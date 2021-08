I år til Golden Days-festivalen foldes antikkens forunderligheder og indflydelse på verdenshistorien ud gennem musik, litteratur, udstillinger, sportsbegivenheder, foredrag og fortællinger.Pressefoto

Golden Days-festivalen byder på maratonstafetløb

Golden Days Festivalen sætter igen i år sit præg på september i Rudersdal Kommune. I år handler det om antikken og dens indflydelse på verdens historien gennem sport, musik og meget mere.

Rudersdal - 15. august 2021 kl. 05:03 Kontakt redaktionen

Hurtigere, højere, stærkere. Vi har til alle tider kæmpet for at stå øverst på medaljeskamlen, for at slå rekorderne. Og det antikke menneske var ingen undtagelse: I oldtiden var de vilde med sport, og sportsudøvelse.

I løbet af Golden Days festivalen afholdes konkurrence i den klassiske disciplin maraton, men med et socialt tvist, du kan høre en lektor fortælle om datidens syn og tilgang til sport, og hvordan det stadig præger os i dag samt prøve de klassiske idrætsdiscipliner hos Holte Atletik.

En social maraton Stafet og maratonløb har rødder i antikken. Lokale idrætsaktører i Rudersdal inviterer til deltagelse i disciplinerne under Golden Days festivalen - tilsat socialt samvær og noget af Danmarks smukkeste natur på den 42 km lange Rudersdalruten.

Ruten har start og mål på Rundforbi Stadion, hvor der vil være underholdning og boder. Du kan stille med et hold på fire løbere, der hver løber en del af ruten, eller selv løbe hele distancen.

Deltagerne bliver guidet af en vejviser og tidtager undervejs, så der er rig mulighed for at nyde naturen og det gode samvær.

Der vil blive løbet i tidsgrupper på ca. 3½, 4 og 4½ time. Løbet er arrangeret af Idræt i Rudersdal, Ruderdalrutens univers og Idrætsforeningerne SNIK Atletik og Birkerøddernes Løbeklub. Løbet finder sted den 11. september kl. 10 på Rundforbi Stadion, Egebækvej 118, 2850 Nærum

Deltagelse koster 25 kroner per person og 100 kroner per hold.

Foredrag om antikken Udover maratonstafetløb kan du også høre foredraget Sport i antikken den 13. september klokken 17.00. Sport var en central samfundskraft i antikkens Grækenland.

Det var på træningsanlæggene, man lyttede til filosoffer og sofister. Det var her, eliten 'hang ud' og indgik aftaler og sikrede både deres krops sundhed og deres position i samfundet. Hør Thomas Heine Nielsen, lektor i klassisk græsk, fortælle om de klassiske discipliner, de store sportsfester og -konkurrencer i antikken, og om hvordan datidens sprog og tanker om sport præger vores forhold til idræt i dag. Foredraget foregår, mens Holte Atletik har åben træning i spydkast for unge på Rudegaard Idrætsanlæg. Foredraget begynder på selve anlægget og fortsætter indendørs i foreningshuset. Arrangementet foregår Rudegaard Idrætsanlæg. Det er gratis at deltage. Du kan melde dig til www.oplevrudersdal.dk, hvilket er et krav for deltagelse.

Prøv klassiske discipliner Sportsudfoldelse og konkurrencer var vigtige i det antikke samfund.

Den 8.,13. og 15. september klokken 17.00 giver Holte Atletik mulighed for at prøve tre af de klassiske idrætsdiscipliner. Foreningen inviterer børn og unge til prøvetræning på Rudegaard Idrætsanlæg.

Holte Atletik har som Nordsjællands førende atletikklub stolte traditioner indenfor atletikken, og til træningen er der plads til alle, uanset niveau, så længe du er klar til at have det sjovt og lære noget nyt. Prøvetræningen er for børn og unge i alderen 10-20 år. Det foregår på Rudegaard Idrætsanlæg. Deltagelse er gratis og ingen tilmelding kræves.