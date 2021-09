Fast fashion, Girl lies on a bunch of colorful clothes in the dressing room. Concept of recycling, second hand, eco, minimalism, consumption of goods, shopaholic

Gør et genbrugskup – og støt en god sag

Røde Kors i Birkerød inviterer den 11. september til lagersalg for del at rydde ud på, dels samle penge ind til Røde Kors arbejde i Afghanistan.

Bag initiativet står tre Røde Kors ambassadører fra Birkerød Gymnasium Anna Olivia Vest Nielsen, Emma Kjær Ernfeldt og Sofus Ellingsgård.

Ideen til lagersalget fik de tre, da de så det lokale Røde Kors lager.

”Vi så alt det fede tøj og tænkte, at det var noget vi kunne sælge til andre unge i lokalområdet,” fortæller de.

Det var på gymnasiet, at de blev præsenteret for konceptet med at være Røde Kors ambassadør, hvor man har til opgave at være med til at formidle foreningens budskaber.

Ifølge Anna, Emma og Sofus repræsenterer Røde Kors nogle værdier de kan stå inde for og så er de engagerede i at hjælpe både det lokale og globale samfund.

”Vi synes at det er spændene at kunne gøre vores egen del for at hjælpe lokalområdet og gøre en forskel for at få endnu flere til at vælge genbrug. Som ambassadører er det også deres opgave at finde frivillige fra Birkerød Gymnasium til at hjælpe med vagter, sortering og Røde Kors arrangementer og events.

Lagersalget den 11. september finder steder fra kl. 10-15. Adressen er Vilhelm La Cours Vej 32a, men der vil også være et skilt der viser vej på Birkerød Hovedgade ud for nr. 30.