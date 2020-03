Se billedserie Nordsjællands Brandvæsen søger tre-fire mænd eller kvinder som deltidsbrandfolk i dagtimerne på brandstationerne i Birkerød og Allerød. Foto: Lars Sandager Ramlow

Gør en forskel - bliv brandmand

Rudersdal - 13. marts 2020 kl. 19:50 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flammerne stod mod himlen. Den mørke nat blev brutalt brudt af ildrøde røgskyer, der kunne ses på kilometers afstand. Det var den 12. december 2019 klokken 00.51, at den automatiske brandalarm gik hos Nordsjællands Brandvæsen. Kort efter stod det klart, at den var helt gal i engros-virksomheden Sirius' hovedkontor på Engholm Parkvej 3 i Allerød.

Brandfolk og slukningskøretøjer fra Allerød, Birkerød og Hørsholm blev sendt afsted, og i løbet af indsatsen kom der også hjælp fra Beredskab Øst, fra Frederiksborg Brand og Redning i Farum og Helsinge og Beredskabsstyrelsen fra Hedehusene og Næstved.

- Der var mange blå blink, og det er nok en brand, der har sat sig hos alle os, der var med til at slukke den - fordi den var så voldsom og ressourcekrævende. Store betonelementer faldt ned om ørerne på os, så vi kunne ikke gå ind, men måtte udelukkende slukke udefra. Og vores opgave var klar. Vi skulle forhindre, at ilden bredte sig. Det lykkedes, men det tog godt 40 timer, før vi var helt færdige med opgaven, fortæller beredskabsinspektør Per Larsen, der har været brandmand i 31 år.

Branden i Allerød er blot en af de mange opgaver, som brandfolkene i Nordsjællands Brandvæsen har løst godt. Den var omfattende, men heldigvis er hverdagen oftest mindre krævende, når de lokale brandfolk bliver kaldt ud.

Lokal og fleksibel

- Opgaverne og ikke mindst oplevelserne er mange, og som brandmand bliver man samtidig del af et helt særligt sammenhold. Og lige nu står vi og mangler folk. Vi kunne godt bruge 3-4 mænd eller kvinder, der har lyst til at gøre en forskel i dagtimerne som deltidsbrandfolk på vores brandstation i Birkerød og en 2-3 stykker tilsvarende i Allerød, siger Per Larsen, der fortsætter:

- Vi har lige sagt farvel til en række deltidsbrandfolk, der enten har fået nyt arbejde uden for byen eller selv er flyttet. Derfor har vi lige nu nogle ledige pladser. Og man skal ikke være supermand for at være brandmand. Vi søger almindelige, gode mennesker, der har lyst til og brænder for at gøre en forskel og hjælpe andre. Det vigtigste krav er sådan set, at man arbejder mere eller mindre lokalt og er fleksibel i dagtimerne, så man hurtigt kan slippe det, man står med.

Frederiksborg Amts Avis har mødt Per Larsen og stationsmesteren i Birkerød, Brian Vinholt, der har 25 års jubilæum på den lokale brandstation på Kongevejen i Birkerød her den 1. maj. Vi sidder i den hyggelige frokoststue, hvor kaffemaskinen i hjørnet lige har brygget, da alarmen går.

