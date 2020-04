Den 6. juni åbner de populære Birkerød Torvedage igen i Birkerød Hovedgade. Foreningen bag glæder sig, og sikkerheden bliver prioriteret. Her ses Kirsten Broager (tv) og formanden for Birkerød Torvedage, Rikke Andersen. Foto: Privat

Godt nyt: Torvedage starter snart

- For lidt tid siden viste TV2 Lorry, at Torvet i Køge havde fået lov til at åbne trods Corona-krisen. Derfor gik jeg straks i gang med at undersøge, om vi også kunne åbne Torvedagene i Birkerød igen. Jeg skrev til Nordsjællands Politi, der svarede pænt, at jeg skulle tjekke med hjemmesiden Coronasmitte.dk. Her kunne jeg så læse, at man gerne måtte holde torvedage med mere end 10 personer på torvet - bare de ikke stod i en klynge på 10 personer, forklarer formanden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her