Rudersdal Big Band kan i år fejre 25-års jubilæum, og i den anledning spiller de jubilæumskoncert den 8. marts. Koncerten bliver spillet iført ens jakker, som bigbandet har fået en donation til at købe fra Veluxfonden. Pressefoto

Godt klædt på til jubilæumskoncert

- Ved sådan en lejlighed bør man være godt klædt på både musikalsk og tøjmæssigt, siger formand for Rudersdal Big Band Helge Haugaard.

Ansøgningen gav pote, og bigbandet modtog for nylig en donation til de nye jakker som repræsentanter for bandet har været ude at udvælge hos Tøjexperten i Lyngby Storcenter.