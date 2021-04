Museumschef Anja Olsen er klar til at genåbne Rudersdal Museer 21. april. Foto: Rudersdal Museer

Glædens dag: Nu åbner udstillingerne igen

Corona-restriktionerne lempes et hak mere fra onsdag, hvor Rudersdal Museer blandt andre slår dørene op.

Vedbækfundene og den permanente udstilling på Mothsgården kan igen ses af besøgende fra på onsdag. Her lempes corona-restriktionerne igen et hak, og det glæder naturligvis chefen for Rudersdal Museer, Anja Olsen: