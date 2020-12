Artiklen: Glædeligt julegensyn for Børnekoret ved Bistrup Kirke

Børnekoret ved Bistrup Kirke fik lov til et kort julegensyn for nylig

Børnene kommer nemlig fra fire- fem forskellige skoler, og det har været medvirkende til, at børnekoret ikke har set hinanden så længe.

Men torsdag 10. december fik de endelig lov. Bistrup Kirke har lige tændt et juletræ på den lille grønne plæne foran kirken, og i torsdags var der så lagt gaver under træet, og børnene kunne komme forbi en times tid.

De udtrykte stor begejstring over lige at få et kort gensyn, og der blev samtidig ønsket glædelig jul fra kirken til både børnene og deres forældre.