Se billedserie Flere og flere børn i Rudersdal Kommune cykler i skole, mens færre bliver kørt i bil. Her er det Cykelmyggens Cykellegeplads ved Trørødskolen, som ifølge direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, er et eksempel på, hvordan man kan gøre børn interesserede i at cykle. »Det er med til at skabe en opmuntring til at cykle«, lyder det fra Klaus Bondam. Foto: Kenn Thomsen

Glæde over at flere børn cykler i skole - og færre køres i bil

Flere og flere børn i Rudersdal Kommune hopper på cyklen, når de skal i skole, ligesom andelen af børn, der bliver kørt i skole er faldet. Udviklingen glæder direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Rudersdal - 16. juli 2021 kl. 05:56 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

I Rudersdal Kommune har man haft succes med at få flere børn til at snuppe jernhingsten, når de skal i skole, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at en ny undersøgelse viser, at andelen af børn, der cykler til skole, er steget markant fra 2017-2020 og nu udgør 47 procent. Tilsvarende er andelen af børn, der bliver kørt i skole, faldet fra 42 til 32 procent. Tallene dækker samtlige skoler i Rudersdal Kommune, altså både kommuneskoler og privat-/ friskoler.

- Det er glædeligt at konstatere, at børn og unge mennesker går forrest med noget af den grønne omstilling, alle kan praktisere i det daglige. Og så er motion jo også bare godt for børnenes almindelige sundhed og trivsel, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Undersøgelsen viser også, at flere børn nu bruger cykelhjelm, og andelen er steget fra 74 procent i 2017 til 84 procent i 2020. På tværs af alle transportformer viser undersøgelsen desuden, at procentdelen af såkaldt »aktivt transporterende elever« - hvilket dækker over at gå i skole, bruge løbehjul/skateboard eller cykle (inklusiv el-cykel) - er steget fra 54 til 66 procent.

Glæde i Cyklistforbundet Hos Cyklistforbundet glæder direktør Klaus Bondam sig over udviklingen.

- Det er rigtig positivt og rigtig glædeligt, og det er desværre ikke en tendens, som vi ser mange andre steder i landet, hvor vi faktisk oplever et vist fald i antallet af børn, der cykler, siger Klaus Bondam, der i øvrigt selv har været cyklende folkeskoleelev i kommunen, idet han har gået på Trørødskolen.

Klaus Bondam nævner, at politisk vilje har stor betydning, hvis man vil have flere børn til at cykle i skole.

- Der er gode forhold for cyklende i Rudersdal, og det er også mit indtryk, at der er en politisk vilje til at fremme cykling i kommunen, og det er afgørende, at man bliver ved med at udbygge og vedligeholde den eksisterende cykelinfrastruktur, siger Klaus Bondam.

Vedligeholdelsen af cykelstierne er ifølge Klaus Bondam vigtig, fordi det er med til at give sikkerhed for børnene, når de skal cykle.

-Det siger jo næsten sig selv, at der ikke er nogen forældre, der har lyst til at sende deres børn af sted på cyklen, hvis ikke man har en god oplevelse af tryghed, siger Klaus Bondam, der nævner, at trygheden både handler om vedligeholdelsen men også, at der i det hele taget er cykelstier, så børnene - og andre - ikke skal cykle på kørebanen.

Klaus Bondam, der er direktør i Cyklistforbundet, glæder sig over Rudersdal Kommunes erfaringer med at få flere børn over på cyklen - og ud af bilerne - når de skal i skole.

Vil høre om erfaringerne Udover tilgængelighed og vedligeholdelse af cykelstier, er det ifølge Klaus Bondam også vigtigt, at der bliver lavet cykelkampagner og i det hele taget skabt opmærksomhed omkring cykling. Klaus Bondam nævner blandt andet Cykelmyggens Cykellegeplads ved Trørødskolen som et eksempel på, hvordan man kan gøre børn interesserede i at cykle.

- Det er jo med til at skabe en opmuntring til at cykle, og børnene oplever, at det er vildt sjovt at cykle, og at det kan give en stor bevægelsesfrihed for dem, fordi de ikke er afhængige af, at mor og far vil køre dem rundt, siger Klaus Bondam.

Han kalder undersøgelsen fra Rudersdal Kommune for »interessant«, og han vil rette henvendelse til de relevante medarbejdere for at høre om kommunens erfaringer med at få flere børn på cyklen.

- Jeg vil jo gerne høre deres tolkning af, hvorfor det går den rigtige vej, for det her område er noget, som optager mange kommuner i landet, siger Klaus Bondam, der tilføjer, at det er vigtigt, at få børn tidligt i gang på cyklen.

- I Cyklistforbundet er vi overbeviste om, at en tidlig cyklist er en varig cyklist, så hvis du får inkorporeret cykling som et naturligt transportvalg allerede som barn, så fortsætter det som voksen, siger Klaus Bondam.

Borgmester: Alt for lille beløb Rudersdal-borgmester Jens Ive (V) forklarer, at man har set den største ændring i andelen af børn, der cykler i skole, på de skoler, hvor medarbejdere og forældre i fællesskab har lavet en målrettet indsats.

- Det handler om at have fokus på at få børnene til at cykle men også - og ikke mindst - at få forældrene til at lade børnene cykle. Det gør man blandt andet ved at lave morgenkampagner ved skolerne, hvor man deler informationsmateriale ud, siger Jens Ive, der glæder sig over at flere børn cykler til skole.

- Det er vigtigt, fordi det er en lille men væsentlig nøgle til et sundere liv; at man motionerer, siger Jens Ive, der også hæfter sig ved, at færre børn bliver kørt i skole.

- Det er med til at mindske det trafikkaos, vi ser ved flere skoler ganske betydeligt, og det nedsætter den almindelige forurening, og det er vi jo alle sammen enige om, at vi skal. Det er faktisk temmelig forurenende at starte en bil for at køre få kilometer, siger Jens Ive.

I Rudersdal vil man også forbedre forholdene for voksne cykelister, og man har derfor tidligere i år vedtaget et skitseprojekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov. Cykelstien skal give bedre sikkerhed for cyklisterne på ruten, og dermed anspore flere til at hoppe på den to-hjulede. Projektet er afhængigt af, om man kan få penge fra staten til medfinansiering.

Med den seneste finanslov blev der afsat en pulje på 150 millioner kroner til kommunale cykelprojekter, og det er altså den pulje Rudersdal Kommune håber at få del i. Der er dog rift om pengene. Ifølge DR modtager Vejdirektoratet normalt cirka 150 ansøgninger til sådanne puljer men har i denne omgang modtaget 232 ansøgninger, der samlet løber op i tilskud for en milliard kroner - ud af puljen på 150 millioner kroner.

- Det beløb er alt for lille, og det er meget mærkværdigt, fordi vi jo gerne vil have en mere miljørigtig omstilling af vores samfund, og der ved vi jo, at cykelismen er en nøglespiller. Jeg fatter faktisk ikke, at man ikke gøre mere for at understøtte den omstilling, siger Jens Ive, der oplyser, at man har søgt omkring 18 millioner kroner - halvdelen af beløbet - til cykelsti gennem Rude Skov.