Se billedserie Fed Ler - Krukker i kunsten nu er den aktuelle udstilling på Gl. Holtegaard. Foto: David Stjernholm

Gl. Holtegaard udfordrer sanserne

Rudersdal - 10. oktober 2020 kl. 05:47 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Efterårsferien er over os, skoven skifter farve, og regn og rusk præger indimellem vejrudsigterne. Så kan man heldigvis søge indenfor, og blandt tilbuddene i efterårsferien er Gl. Holtegaard, der i øjeblikket viser udstillingen: »Fed Ler - Krukker i kunsten nu«.

- Våd ler, en mineralsk duft af jord, den kolde overflade mod hændernes bløde hud, en krakeleret struktur for øjet at drukne i. Ler i kunsten er aktuel som aldrig før. Nu åbner Gl. Holtegaard en ny udstilling, der viser 20 danske billedkunstneres nyfortolkning af krukken som kunstværk. Her er krukken både brugsobjekt, myte, krop, lydinstrument, lærred og skulptur, skriver kunsthallerne i en pressemeddelelse.

Klimaforandringer

- En ny interesse for forholdet mellem menneske og natur er vokset frem. Vi begynder at kunne se klimaet forandrer verden omkring os, og arter inden for både dyre- og planterige forsvinder pludseligt. Det går efterhånden op for mange af os, både her i Danmark og ude i verden, at mennesket er grund til denne udvikling. Selvom vi føler os som særlige, højtudviklede skabninger, der har opfundet digitale verdner, kunstig intelligens, rejst til det ydre rum m.m., er vi samtidig en del af jordens økosystemer. Vi står med andre ord ikke udenfor naturen, men er en del af klodens komplicerede kredsløb. »Af jord er du kommet, til jord skal du blive« er blevet en aktuel og påtrængende realitet, lyder det videre.

Nina Peitersen, presse- & kommunikationsansvarlig siger i den forbindelse:

- Det er måske i dét lys, at vi skal se den aktuelle interesse for keramikken i kunsten i dag. Det bløde ler, der hentes direkte op af jorden, og som indgår i utallige skabelsesberetninger, er

nemlig en af de mest markante tendenser på kunstscenen lige nu, herhjemme såvel som internationalt. Mennesker har skabt beholdere i ler gennem årtusinder. Værkerne på FED LER har

krukkens kulturhistorie, myter og symbolik som en klar referenceramme.

Tonsvis af jord på gulvet

Sanselighed er et hovedspor i udstillingen »Fed Ler«. Når de besøgende træder ind i den gamle barokvilla, vil de opleve at træde ind i et jordfyldt, fortættet landskab med tykke tekstiler på væggene. Tonsvis af jord fra hovedhusets forplads er gravet op og danner både underlag for værkerne og for de besøgendes gang gennem udstillingen.

- Iscenesættelsen vækker både føle-, syns-, lugte- og høresansen og skærper oplevelsen af de ca. 60 værker, der fylder udstillingsrummene. Inden de besøgende sluses ind i udstillingen, opfordres de til at tage skoene af og iføre sig tekstiltøfler, så de med fodsålerne kan mærke underlaget, når de bevæger sig igennem i det jordfyldte terræn, siger Nina Peitersen.

Fire kunstnere - Cathrine Raben Davidsen, Frederik Næblerød, Anna Samsøe og Nour Fog har skabt værker specifikt til Fed Ler, og disse værker må de besøgende som noget helt usædvanligt undersøge, ikke bare med øjnene, men også med hænderne.

- Den omfattede iscenesættelse af FED LER er en del af de seneste års eksperimenter på Gl. Holtegaard med udstillingsdesignets potentiale som forstærker for udstillingsoplevelsen, forklarer den presse- og kommunikationsansvarlige.

Et rigt katalog

Sammen med udstillingen udgiver Gl. Holtegaard et omfattende og rigt illustreret katalog på både dansk og engelsk. Publikationen indeholder tekster af Gl. Holtegaards direktør, Maria

Gadegaard, samt forfatter og kunsthistoriker Ida Marie Hede, klassisk arkæolog og ph.d. Rune Frederiksen og kurator og ph.d. Charlotte Sprogøe. Kataloget indeholder også et

genoptryk af den amerikanske forfatter og essayist Ursula K. Le Guins Bæreposeteori om fiktion (1986). Kataloget er designet af Spine Studio og udkommer her i oktober.

Udstillingen kan ses til 10. januar og åbningstiderne kan man se på Gl. Holtegaards hjemmeside.