Se billedserie Studenterne Sigurd Torp Haages (t.h.) og Anders Bech Nielsen (midtfor) har begge oplevet konsekvenserne af at en gymnasietid i en verden ramt af corona. For Sigurd Torp Haages har det betydet, at han kom ud med et væsentligt lavere gennemsnit, end han havde regnet med, mens Anders Bech Nielsen oplevede den modsatte konsekvens; at snittet steg under nedlukningerne. Her ses de sammen med deres studiekammerat Lasse Manicus Hansen inden deres vogntur. Foto: Joram G. Menzer

Generation corona klar til at sætte festen op i ottende gear: Jeg skal brække mig fem gange

De studenter, der nu har fået sat huerne på, har haft en gymnasietid præget af corona, og derfor har det også krævet en ukuelighed at gennemføre, som måske gav en ekstra forløsning, da huerne blev sat på. 3.d på Nærum Gymnasium var i hvert fald klar til at sætte festen op i højeste gear.

26. juni 2021 Af Joram G. Menzer

»Det at være ukuelig, dvs. umulig at holde nede eller slå ud«. Sådan lyder definitionen på ukuelighed på ordnet.dk.

Og det er måske et af de ord, der bedst beskriver den generation af studenter - også kaldet generation corona - der i disse dage præger billedet mange steder i Danmark. Eller sagt med rektor på Nærum Gymnasium (NAG) Niels Hjølund Pedersens ord, da han fredag dimitterede cirka 360 studenter:

- Tak for alt jeres liv - som I blev ved med at vise, også selvom corona lagde sten på vejen. I var heldigvis - og naturligvis - ikke sådan lige til at slå ud af kurs. Min ukuelige tiltro til ungdommens ukuelighed blev igen bekræftet.

3.d fra Nærum Gymnasium kører af sted på deres vogntur. Foto: Joram G. Menzer

Kriser under corona Og der har i sandhed været lagt sten - eller forhindringer om man vil - ud på studenternes vej gennem deres tre år i gymnasiet. I stedet for fester, rejser og fagligt og socialt samvær med klassekammerater har deres studietid været præget af nedlukninger og online-undervisning. Og det har studenterne kunnet mærke.

- Jeg har haft et par kriser under begge coronabølger, for lige når du har været igennem én nedlukning og kommer ud på den anden side og føler, at du har fået fodfæste, så bliver det taget væk fra dig igen, siger Sigurd Torp Haages fra 3.d.

Så selvom han er glad for endelig at stå med huen på hovedet, har han også en følelse af, at gymnasietiden ikke helt kom til at indeholde alt det, han på forhånd havde håbet på.

- Jeg er glad, men jeg føler også lidt, at jeg har spildt tiden, for man har hørt, at gymnasietiden skulle være de tre bedste år af ens liv, og når man så kun er der halvdelen af tiden, så bliver det en lidt ambivalent følelse, siger Sigurd Torp Haages.

Cirka 360 studenter dimitterede fredag fra Nærum Gymnasium. Rektor Niels Hjølund Pedersen, der her holder tale for studenterne og deres pårørende, sagde fra talerstolen, at studenterne, som har kæmpet sig igennem coronanedlukninger, har bekræftet ham i hans ukuelige tiltro til ungdommens ukuelighed. Foto: Mads Stenbæk

Skal kaste op fem gange Sigurd Torp Haages er ikke i tvivl om, at de mange nedlukninger også har været medvirkende til, at forløsningen ved endelig at være blevet student, er endnu større.

- Jeg er selvfølgelig super forløst over at være blevet færdig men nok også lidt ked af, at det føles som om, at meget af den tid blev taget fra os, siger Sigurd Torp Haages.

En forløsning den nybagte student ikke var i tvivl om, at han ville lade komme fuldt ud til udtryk på den efterfølgende vogntur fra NAG.

- Jeg vil sige, at jeg håber på at kaste op i hvert fald fem gange, for jeg skal være så lam som overhovedet muligt, siger Sigurd Torp Haages, der også kan fortælle, at coronanedlukningerne har haft konsekvenser for hans faglige niveau.

Håndsprit er blevet en obligatorisk genstand de fleste steder i samfundet, og den var naturligvis også at finde til studenternes vognkørsel. Foto: Joram G. Menzer

- Det har haft helt vilde konsekvenser, og jeg tror, at mit snit faldt fra omkring 8 til under 4, fordi man ikke kan levere på samme måde, når man sidder derhjemme i en seng foran skærmen, så jeg er ikke kommet ud med det snit, som jeg havde regnet med, siger Sigurd Torp Haages.

Fest i ottende gear For Sigurd Torp Haages, klassekammerat Anders Bech Nielsen, var oplevelsen på det faglige plan til gengæld helt modsat.

- Jeg har kunnet tage studiet meget mere seriøst derhjemme. Det har været rigtig kedeligt at sidde foran en skærm, men når man ikke har haft alt det sociale og festerne, så har man ikke kunnet bruge tiden på så meget andet end skolegangen, siger Anders Bech Nielsen, der også så sit snit blive hævet i forbindelse med nedlukningerne.

Til gengæld ærgrer han sig over manglen på det sociale liv.

Traditionen tro måtte studenterne, der havde fået 12 i deres sidste eksamen, starte vognturen med at løbe efter vognen. Sigurd Torp Haages var en af dem. Foto: Joram G. Menzer

- Når man siger, at gymnasiet er de tre bedste år i ens liv med fester og så videre, så har vi misset rigtig meget, hvilket er rigtig ærgerligt, siger Anders Bech Nielsen.

Med den opsparede energi fra de mange manglende fester og sociale oplevelser var de to studenter ikke i tvivl om, at de godt kunne rykke festlighederne op i - mindst - et syvende gear.

- Ja, mon ikke vi kan finde det, konstaterede Anders Bech Nielsen, inden han blev overbudt af Sigurd Torp Haages:

- I dag tror jeg også, at vi har et ottende.

Rektor på Nærum Gymnasium Niels Hjølund Pedersen dimitterede fredag cirka 360 studenter, og så røg huerne i vejret. Foto: Mads Stenbæk