På græsarealet ved kulturcentret Mariehøj danser medlemmerne i Rudersdal Bevægelsesakademi de nu rundt udendørs alle ugens dage. Foto: Ida Louise Kvist, RuBA

Gang i hulahop-ringene med til at gøre levende reklame for forening

Rudersdal Bevægelsesakademi har fået øget synlighed med udendørs træning

Rudersdal - 19. april 2021 kl. 09:02 Kontakt redaktionen

Normalt træner medlemmerne i Rudersdal BevægelsesAkademi indendørs. Men langt de færreste ting har kørt normalt det seneste års tid. Coronavirussen har givet foreningen en masse udfordringer, som de har forsøgt at vende til deres fordel.

"Vi har prøvet alt muligt for at vise vores medlemmer, at vi stadig er her. Vi har prøvet at give medlemmerne så meget som muligt for deres medlemskab, selvom de ikke kunne mødesfysisk op," siger daglig leder Anne Sofie Kvist i en pressemeddelelse fra Rudersdal BevægelsesAkademi.

I stedet for at vente på, at Danmark igen åbner til normale tilstande, og det bliver muligt at dyrke idræt indendørs, har foreningen taget kampen op med onlinetræning, kørt ud til over 100 medlemmer med hulahopringe, så de kunne træne med hjemmefra og senest åbnet for udendørs træning for at aktivere medlemmerne i en svær tid.

Livsbekræftende På græsarealet ved kulturcentret Mariehøj danser de nu rundt udendørs alle ugens dage. Flag med foreningens navn og logo viser tydeligt, hvem de repræsenterer.

"Det er livsbekræftende, når børnene danser rundt med hulahopringene, og det har givet positiv opmærksomhed. Og så har det givet os nogle nye medlemmer i børnehavealderen," siger Anne Sofie Kvist i pressemeddelelsen.

Foreningen vil dog ikke rykke træningen udendørs permanent. For de kan ikke lave de samme ting udendørs, da de mangler hovedparten af redskaberne for at kunne træne normalt.

I stedet vil bevægelsesakademiet prøve at lave tilbagevendende sommertræning udendørs, for dem der har lyst til at være med en gang om ugen, når indendørssæsonen er på pause.

Forlænger sæsonen Fordi nedlukningen har ramt foreningens normale aktiviteter, har Rudersdal BevægelsesAkademi forlænget sæsonen med halvanden måned uden ekstra beregning for medlemmerne.

Derudover har de allerede tilbudt træning i både jule- og vinterferien, og dropper den sædvanlige pause i påsken, så medlemmerne får mulighed for at holde dampen oppe. jesl