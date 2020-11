Gammel Toyota i frontalt sammenstød

Fredag eftermiddag skete der et frontalt sammenstød på Skodsborg Strandvej ud for Struckmannparken. Det skete ved 17.19-tiden.

En 19-årig mand fra Kokkedal kom kørende nordpå, da han mistede herredømmet over bilen og kørte ud i rabatten og derefter over i den modsatte vejbane. Her ramte han en 76-årig mand fra Frederiksberg, der kom kørende i sydlig retning. Der skete kun personskade ved sammenstødet, fremgår det af politiets døgnrapport.