Gå på jagt i skovbunden og smag på foråret

Jeanett Debb glæder sig til, at de nye forårsskud titter frem, så hun igen kan vejlede i, hvordan man får det vilde grønne ind på forårstallerknerne. Jeanett Debb, der er konceptudvikler af Skovfit.dk og primus motor i foreningen bag det udendørs træningskammer i skoven - kulNatur-foreningen, har også en forkærlighed for at hente smagsoplevelser i naturen.