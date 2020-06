En mand, der blæste alkometeret op over det tilladte, sejlede onsdag for tæt på kysten i en speedbåd, oplyser Nordsjællands Politi.

Fuld mand sejlede for tæt på land

En 73-årig mand fra Skodsborg blev onsdag klokken 15.50 sigtet for at føre en speedbåd for tæt på kysten ud for Dyrehaven, oplyser Nordsjællands Politi.