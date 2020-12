Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det sognepræst ved Bistrup Kirke, Charlotte Nørballe.

"Frygt ikke" Julen daler ned i hjerterne, også i år

Rudersdal - 21. december 2020 kl. 11:44 Af Charlotte Nørballe, sognepræst ved Bistrup Kirke

Klumme Hvordan skal vi holde jul i år, spørger vi hinanden. For så meget af alt det, vi forbinder med julen, er blevet såret hårdt.

Der er rørt ved vor gamle jul, så det kan mærkes. Selvom alt er anderledes i år, kan det ikke bære det særlige ved julen ud af julen, for julen har sat sig på tværs og sidder godt fast i hjerterne.

"Du må ikke bære julen ud," den vending kender mange. Et dejligt stykke hjemmelavet konfekt smelter på tungen, rundt omkring i stuen hænger engle med buttede søde kinder og smukke vinger, julenisser kravler muntert rundt på dørkarmene, og på døren hænger et smukt hjerte iklædt håbets grønne grene og milde små lysglimt. Der bliver ringet på døren i håbet om, at de er hjemme, så der kan blive ønsket glædelig jul, sådan en rigtig personlig hilsen. Det gør der nok ikke i år, for det er desværre ikke muligt at kime på dørklokker hos alle dem, vi plejer at overbringe en julehilsen.

Men kirkens klokker kimer for os alle, og selvom der ikke er plads til alle i kirkerne rundt omkring, så husk på, at der heller ikke var plads til to unge mennesker med et lille barn på vej - og så alligevel blev der gjort plads. Julens fest udgår fra kærligheden selv og julefesten hører til i vores hjerter, ligesom barnet der lå ganske alene i krybben, og gik helt ind i verdens hjerte.

I juleevangeliet fortæller Lukas, at hyrderne efter besøget i Betlehem gik hver til sit, men forinden havde de fortalt om alt det, englen på marken havde sagt til dem, og skriver Lukas : " Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem."

Julens glade budskab lød til hyrderne, en flok slidte mennesker som var i skyggers land. Men netop her strålede lyset ned til dem og skabte nyt håb og nyt mod i deres hjerter. Den fortælling kan alle tage frem, smage på ordene og grunde over dem. Og måske også gøre noget helt nyt. Sidder du alene eller er sammen med flere, så tænd et lys, slå op på Lukasevangeliet kapitel 2 og læs vers 1-20.

"Frygt ikke" lød det fra himlen, "Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket". Ord som daler ned i hjerters skjul.

Glædelig jul!