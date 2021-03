Se billedserie Christian Guldager er direktør i egen virksomhed gennem 20 år og ophavsmanden til den nye job-mentor ordning. Foto: Finn Broendum

Frivillige job-mentorer tilbyder hjælp til ledige

Christian Guldager, Jesper Winther Andersen og Jens Husted Kjær vil gratis hjælpe andre ind på jobmarkedet. Det sker via Rudersdal Frivilligcenter.

Rudersdal - 05. marts 2021

Har du brug for en mentor, som kan hjælpe dig i gang på arbejdsmarkedet? Frivilligcenter Rudersdal starter nu en ny gratis mentorordning, hvor frivillige med lang tilknytning til arbejdsmarkedet stiller deres viden, netværk og erfaringer til rådighed for ledige, som gerne vil have hjælp til at komme i arbejde.

- Ledige kan få gratis individuelle samtaleforløb på 3-5 samtaler. Møderne tilrettelægges i fællesskab mellem mentor og ledig. Der er eksempelvis mulighed for at få sparring til jobafklaring, kompetenceudvikling eller brug og udvikling af netværk. Andre har måske mere brug for hjælp til at skrive en god ansøgning eller et cv eller behov for at træne job-samtalen, før det går løs for alvor, forklarer Lisbeth Eckhardt-Hansen, der er centerleder i Frivilligcenter Rudersdal.

Samtalerne varer normalt 45 minutter. Mentorer og ledige aftaler selv tid og sted for samtalerne.

Det kan være i Frivilligcenter Rudersdal, på biblioteket eller et offentligt sted. Samtalerne kan også foregå digitalt via eksempelvis zoom eller facetime. Samtalerne er fortrolige og alle mentorer har tavshedspligt.

Ophavsmanden Christian Guldager er ophavsmanden til den nye job-mentor ordning og den første frivillige job-mentor. Han byder ind med erfaring som direktør, hvor han har læst hundredvis af ansøgninger samt gennemført rigtig mange ansættelsessamtaler gennem mere end 20 år med egen virksomhed. Han siger:

- Som skatteborger og erhvervsdrivende i Rudersdal Kommune har det længe ærgret mig, at der - efter min mening - er for mange ledige i kommunen. Og især for mange ledige, som rigtig gerne vil i arbejde.

Christian Guldager startede med at tage kontakt med både jobcentret og Randi Mondorf (V), formand for Erhvervsudvalget, som begge bakkede op om ideen om at ledige får hjælpe af pensionerede - eller aktive - borgere, der har et godt kontaktnet indenfor diverse grene af erhvervslivet. Nu hjælper Frivilligcenter Rudersdal med at søsætte tilbuddet til ledige.

- Jeg overbevist om, at mange ledige vil opleve det positivt, at private, tæt på arbejdsmarkedet, vil anvende egen frivillig tid til at hjælpe dem i arbejde. Vi påvirkes alle af en positiv interesse fra nogle, vi ikke forventede opmærksomhed fra. Og egentlig håber jeg med dette initiativ at styrke de lediges selvværd, for den er afgørende for kvaliteten af deres liv - og deres værdi på arbejdsmarkedet, påpeger Christian Guldager.

Jesper Winther Andersen er journalist og aktivt medlem af en række bestyrelser i det lokale erhvervs- og foreningsliv. Han er blandt andet formand for Rudersdal Erhvervsforening.

Erfarne job-mentorer Frivililgcentret har de første job-mentorer klar, som vil bringe deres egne erfaringer fra arbejdsmarkedet i spil. Der kommer løbende flere mentorer til. Frivililgcentret har nemlig indgået et samarbejde med Rudersdal Erhvervsforening og Rotary i Holte, som vil hjælpe med at finde de rette mentorer blandt deres medlemmer fra det private erhvervsliv. Jesper Winther Andersen, der er formand for Rudersdal Erhvervsforening siger:

- Vi stiller gerne vores erfaringer til rådighed for ledige, og der er mange ressourcer at trække på i Erhvervsforeningen, som samler mere end 60 medlemmer, som tæller alt fra butikker, selvstændige konsulenter til små og mellemstore virksomheder fra mange brancher.

Han tilføjer:

- Det er faktisk win-win, som det så populært hedder. I det private erhvervsliv får vi desværre rigtigt mange pro-forma-ansøgninger. Det er spild af vores tid og spild af lediges tid at skrive den slags, så hvis vi sammen kan finde en vej til at øge kvaliteten af ansøgningerne, så er det en gevinst for begge parter, vurderer Jesper Winther Andersen.

Også Rotary Holte er glade for at medvirke:

- Rotary Holte er et lokalt og et internationalt netværk for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige af begge køn, som er mellem 28 og 68 år. Vi samles for at udvikle egne kompetencer og netværk, men velgørenhed er også en del af vores formål, så for os er det helt naturligt at bidrage og hjælpe ledige i arbejde, siger Jens Husted Kjær.

Jens Husted Kjær er direktør og ejer af Norlex Group, der designer og levere bæredygtig teknologi og løsninger til forbedring af vand og luftkvalitet. Han er også formand for Rotary Holte.

Bred viden De tre foreløbige frivillige mentorer er netop Christian Guldager, Jesper Winther Andersen og Jens Husted Kjær. Udover 20 år som direktør i egen virksomhed har Christian Guldager indgående kendskab til turist og hotelbranchen og har stor erfaring med ledelse, events og marketing.

Jesper Winther Andersen er journalist og har i mange år skrevet for magasinet Motor. I dag skriver han for Klimamagasinet. Winther Andersen er aktiv medlem af en række bestyrelser i det lokale erhvervs- og foreningsliv og formand for Rudersdal Erhvervsforening. Han stiller gerne egne ressourcer i spil, men hjælper også med at rekruttere mentorer blandt medlemmerne i erhvervsforeningen.

Jens Husted Kjær er direktør og ejer af Norlex Group, der designer og levere bæredygtig teknologi og løsninger til forbedring af vand og luftkvalitet. Han er også formand for Rotary Holte og hjælper med at finde mentorer blandt Rotarys mere end 40 medlemmer.

Hvis du er interesseret i et mentor-forløb eller måske ønsker at være frivillig mentor kan du kontakte Frivilligcentret på mail: »info@frivilligcentret.dk«.

Interesserede, der ønsker at vide mere om de tre nævnte mentorer, kan finde dem via det erhvervsorienteret sociale netværkssite - »www.Linkedin.dk«