Nikolaj Marquart (forrest), der er frivillig hjerteløber, reagerede prompte, da en alarm om et hjertestop i nærheden af hans hjem tikkede ind på telefonen. Den hurtige indsats var afgørende for, at Jens Bruhn (bagerst) slap godt fra hjertestoppet i hjemmet den 19. marts.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Frivillige hjerteløbere redder liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivillige hjerteløbere redder liv

Rudersdal - 21. april 2018 kl. 16:25 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hurtig reaktion fra hjerteløber Nikolaj Marquart er årsag til, at det forhenværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jens Bruhn fra Nærum overlevede et hjertestop i sit hjem. Med lige netop hjertestop i hjemmet var statistikken ellers ikke på Jens Bruhns side.

- Det sidste jeg husker er, at min kone Kirsten siger, at vi skal i seng, og at jeg rejser mig op og siger, at jeg har det dårligt. Derefter kan jeg ikke huske noget, før jeg vågner et par dage senere på Rigshospitalet, siger Jens Bruhn, der mandag den 19. marts kort efter klokken 23 faldt om på sit stuegulv med hjertestop.

Ifølge tal fra Dansk Råd for Genoplivning er der cirka syv procent sandsynlighed for at overleve hjertestop i hjemmet. Tallet for hjertestop uden for hjemmet er cirka 24 procent. Men Jens Bruhn fik hjælp fra en såkaldt hjerteløber fra lokalområdet, og den hurtige indsats var altafgørende. Jo hurtigere genoplivningen begynder, jo større er chancen for at overleve et hjertestop.

- Tiden er uden sammenligning den vigtigste faktor ved et hjertestop, og man siger - lidt sat på spidsen - at for hvert minut, der går, falder chancen for at overleve med 10 procent, siger Jens Bruhns redningsmand Nikolaj Marquart, der er beredskabsinspektør i Beredskab Øst.

Det er Region Hovedstaden, der sammen med Tryg-Fonden, står bag hjerteløberordningen, som indtil videre kun findes i Region Hovedstaden. Ordningen blev lanceret i september 2017 og siden har knap 17.500 meldt sig som hjerteløbere, og 2152 af dem har ifølge Region Hovedstaden været på 533 såkaldte missioner. I 39 procent af disse tilfælde er hjerteløberne nået frem før ambulancen, og i 18 procent af tilfældene har hjerteløberne nået at påsætte en hjertestarter, inden ambulanceredderne overtager.

Hjerteløberne kan altså med andre ord være med til at redde liv, og både Jens Bruhn og hans redningsmand Nikolaj Marquart så derfor gerne, at ordningen blev udbredt til landets øvrige regioner.

- Ordningen med hjerteløberne bør udbredes noget mere, for det er simpelthen alletiders, siger Jens Bruhn.

- Jo længere du kommer nordpå fra hovedstadsområdet, jo længere kommer der mellem beredskaberne og den professionelle hjælp, så jeg synes, at det er meget relevant at få ordningen bredere ud, siger Nikolaj Marquart, der fortsætter:

- Det er en ordning, som Tryg-Fonden tilbyder til alle fem regioner i Danmark, og det ville da være rart, hvis nogen af de andre havde lyst til det samarbejde ligesom Region Hovedstaden.

Jens Bruhn supplerer: - Hjerteløberne er indtil videre kun en hovedstadsordning, og det er ærgerligt. De øvrige regioner har ikke ordningen, men Tryg-Fonden vil også gerne samarbejde med dem, så det er bare om at komme i gang. Nogen bør gribe bolden.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.