Benny Würtz har selv været ramt af corona, og han ved på egen hånd, hvor barskt det kan være. Derfor vil han nu samle frivillige, som selv har været ramt af coronasygdommen og vil være med til at guide nye smittede gennem sygdomsforløbet. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Frivillige: Tal med andre om at være smittet med corona

Benny Würtz havde under sit sygdomsforløb med corona brug for at tale med andre, der selv har været smittet. Nu søger han frivillige til at tilbyde sådanne samtaler

Rudersdal - 24. januar 2021

Under sin egen kamp med coronasmitten fik 64-årige Benny Würtz fra Birkerød en idé.

I 14 dage kæmpede han med en sygdom, som "bare ikke ville stoppe", som han fortæller. Han havde kvalme, skiftede mellem at fryse og svede, meget lidt energi og hverken smags- eller lugtesans.

"Jeg havde min kone at tale med, for vi var begge ramt. Men hvem kan folk ringe til, når man ligger isoleret med corona," siger han og fortsætter:

"Når jeg kiggede op i loftet, og det blev mørkt, er det ikke videre behageligt, for hvem kan man tale med om, hvorvidt det bliver bedre, og hvad man kan gøre. For når man har talt med Styrelsen For Patientsikkerhed om, at man er testet positiv, overlades man til sig selv i isolation," siger han.

Vil aflaste lægerne Derfor søger Benny Würtz nu frivillige, der har været testet positiv for corona og er raske igen, til en enhed, der kan tilbyde nysmittede coronaramte telefonkontakt. Her kan man få "afklarende og beroligende samtaler", fortæller han.

"Vi søger frivillige, som har lyst og tid til at lytte til en ny smittet og give gode råd hvis det ønskes ud fra egen erfaring, for vi er ikke læger. Som mentor vil det altid være dig, der er den aktive, som ringer en ny smittet op, der har spurgt om hjælp. Når I har kontakt, aftaler I selv hvad nu. Du vil altid blive spurgt, om du er klar til ny smittet, inden du får opgaven," siger han og fortsætter:

"Min læge ringede til mig efter en uge for at spørge, hvordan jeg havde det. Jeg havde det ad helvede til, og fik at vide, at jeg måtte ringe, hvis der var noget. Og lægerne skal jo ikke bruges til at tale om dét. Så det her er en måde at aflaste på," siger han og fortsætter:

"Jeg havde selv brug for at ringe til én, der havde tid til at tale med mig om at være bange, hvorfor man ikke kommer nogen vegne i sygdomsforløbet, hvad er andres erfaringer. En, som ikke er i familie med mig, og som har prøvet det. Det savnede jeg selv," siger han.

Alle kan være med Og skulle man fatte interesse for projektet, skal man ikke tøve med at skrive, siger Benny Würtz.

"Hvis man har interesse, så send en mail, og jeg ringer tilbage til dig. Jeg kan være med til at afdramatisere, hvor svært det er. Og hvis man har en periode, hvor man ikke kan overskue det, er det okay. Når man selv har været smittet, og man taler med én, som er smittet, vil vi ret hurtigt tale samme sprog," siger han og påpeger, at dem, som er smittede, heller ikke skal tøve med at ringe.

"Det er for alle. Det kan også værre, at man ikke er ramt hårdt, og at man vil tale om det. Alle har behov for at tale med det, for de har ikke prøvet før," siger han.

Benny Würtz fortæller, at man har brug for fem-ti mentorer, og at man lige nu er tre. Ønsker man at blive en del af projektet, kan man henvende sig til Benny Würtz på bw@extemp.dk eller Preben Etwil på prebenetwil@gmail.com.

Det er uforpligtende at henvende sig, og man vil kunne få sine forventninger afstemt, oplyser Benny Würtz.