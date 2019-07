Leif Kølbæk-Pedersen (tv) og Leif Møller-Hansen er frivillige hos Fugleværnsfonden og hjælper med at pleje naturområdet Vaserne i Birkerød. De mangler nattergalens sang, der er en væsentlig del af naturoplevelsen, mener de. Foto: Allan Nørregaard

Frivillige: Et hegn kan få nattergalens sang tilbage til Vaserne

Rudersdal - 27. juli 2019 kl. 07:07 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke mange nattergale at finde i Vaserne i Birkerød, og det er ærgerligt, mener de to frivillige fra Fugleværnsfonden Arne Kølbæk-Pedersen og Leif Møller-Hansen. De har gennem de sidste 20 og 10 år hjulpet med at passe og pleje området, og ifølge dem hører nattergalene til i et område som Vaserne.

- Med de våde og åbne områder med pilekrat er Vaserne et oplagt sted for nattergalene at slå sig ned, fortæller Leif Møller-Hansen.

Nattergalene foretrækker at bygge rede i bunden af mindre buskads - som eksempelvis pilekrat. Men én ting udfordrer den lille sangfugl, når den slår sig ned i Vaserne, fortæller Arne Kølbæk-Pedersen og Leif Møller-Hansen.

Som en del af Rudersdal Kommunes naturpleje går nemlig køer og græsser i dele af området. De sørger blandt andet for at holde bevoksningen nede, men de ødelægger også nattergalenes reder i bunden af buskene ved at trampe på dem, fortæller de to frivillige, der har en idé til at undgå dette.

- Hvis man lavede et hegn rundt om noget af pilekrattet, så ville nattergalene og deres reder blive beskyttet fra de græssende køer, siger Arne Kølbæk-Pedersen, der foreslår at man til en start kunne opsætte fem hegn omkring forskellige buske i det åbne areal.

Helt at fjerne køerne dur ikke, for så gror området til med høj og tæt bevoksning og her trives nattergalen slet ikke.

Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, er positiv overfor forslaget fra de to frivillige.

- Jeg synes, de har en god sag, og at det er et godt forslag. Det vil jeg prøve at gå videre med og tage op med kommunens forvaltning og i Miljø- og Teknikudvalget. Det kunne være, vi kunne finde ud af noget i samarbejde med Fugleværnsfonden, siger han.

