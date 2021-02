Se billedserie Karlebo Frisbee-Golf Klub holder til på Fredtoften i Kokkedal og er meget populær. Foto: Rasmus Torgard Spedtsberg

Frisbeegolf-klub lagt på is

Rudersdal Frisbee Club ønsker at etablere en frisbeegolf-bane i Rude Skov - tæt på Rudegaard Stadion. Alt lå klar, men pludseligt gik det galt.

Rudersdal - 17. februar 2021

Løbere, mountainbike- og heste-ryttere, outdoor-udøvere, naturvandrere, hundeluftere og alle, der bare går en tur.

Rude Skov er almen nyttig og er en grøn oase for mange af Rudersdals borgere. Derfor undrer det Morten Sandorff, at der i et hjørne af skoven ikke kan ligge en frisbee-golf bane.

Morten Sandorff er formand for Rudersdal Frisbee Club, og for godt tre år siden begyndte processen med at få etableret en bane, der består af nogle kurve og nogle mindre skilte mellem skovens træer.

- Frisbee-golf er en hastigt voksende aktivitet, fordi alle kan være med. Den kræver ikke andet udstyr end en frisbee til omkring 80 kroner, og det er en aktivitet, der kan dyrkes hele året af både unge, ældre, familier og alle, der måske vil konkurrere. Fordelene er mange. Man optager ikke hal-plads, man skal ikke bestille tid til banen - man skal blot møde op. I disse corona-tider er det en udendørs aktivitet, hvor man nemt kan holde afstand og samtidig få frisk luft, mens man går rundt i skoven, påpeger Morten Sandorff.

Kortet viser, hvor Natur- styrelsen, ifølge Morten Sandorff, havde valgt at lægge frisbeegolf- banen i Rude Skov tæt på Rudegaard Stadion og som en del af RudersdalRuten.

Ikke et stort anlæg Han understreger, at en frisbeegolf-bane ikke er et stort anlæg, men er en del af skoven, som på ingen måde lider overlast. Efter planen skal banen ligge i Rude Skov tæt på Rudegaard Stadion, men på modsatte side af Hørsholm Kongevej.

- Vi startede processen for cirka tre år siden, og alt var sådan set klar. Finansieringen til første del af faciliteten var på plads, Rudersdal Frisbee Club havde betalt 20.000 kroner for et bane-design, Naturstyrelsen havde været projektledende og havde valgt området, hvor banen skal ligge, og Naturstyrelsen havde også skrevet en samarbejdsaftale om skiltning med mere. Så alt var sådan set på plads, forklarer Morten Sandorff.

Men så gik det galt. En ny skovrider kom til, og ifølge frisbee-formanden forsinkede det frisbeegolf-banen i Rude Skov. Projektet blev sat i bero, og så gik tiden.

- Vi klager til Naturstyrelsen over, at projektet er sat i bero, hvorefter vi får dette svar fra Naturstyrelsen: »Rude Skov er af biodiversitetsforskere anbefalet som urørt skov i rapporten »Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer«, og den kan derfor potentielt blive udpeget til urørt skov inden for det kommende halve år. Samtidig er det under afklaring, hvilke friluftsfaciliteter der i fremtiden skal kunne etableres i urørte skove. Det vil derfor ikke være meningsfyldt at genoptage sagen, før end de to forhold er afklaret«.

Smagsdommeri Morten Sandorff ryster kraftigt på hovedet.

- Det er en 180 graders vending. Kan der nu ikke etableres selv lette faciliteter i skoven? Det virker som smagsdommeri og forbudspolitik, så svaret fra Naturstyrelsen er bekymrende. Ikke bare for borgerne i Rudersdal, men for de fleste i Nordsjælland, da en meget stor del af vores skovområder kan udpeges som urørt skov.

Morten Sandorff understreger kraftigt, at han går ind for principperne for urørt skov og for biodiversitet i skoven:

Frisbeegolf-banen placeres i skoven for at give udøverne de udfordringer, som skovens træer medfører. Desuden er frisbeegolf en aktivitet, hvor naturoplevelsen i skoven er en væsentlig del under spillet. Her er vi på Eghjorten disc golf bane i Hillerød. Foto: Rasmus Torgard Spedtsberg

- Frisbeegolf påvirker ikke biodiversiteten, og det er en aktivitet, der på ingen måde ødelægger den meget lille del af skoven, hvor banen etableres. Jeg synes, det er trist. I Rudersdal glæder politikerne sig ofte over kommunens grønne områder, som borgerne har stor nytte af. RudersdalRutens univers med lysløjpen løber gennem Rude Skov, som Rudegaard Idrætsanlæg også er nabo til. Hvorfor kan vi ikke få en frisbeegolf-bane. Jeg forstår det ikke.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skovrider i Naturstyrelsen Hovedstaden, Kim Søderlund. Han holder ferie i denne uge.

