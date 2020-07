I sidste uge var der rejsegilde på friplejehjemmet Fribo Holte, som har mødt en del modstand i lokalområdet, hvor mange var imod, at man solgte Skovlysgrunden. Her ses fra venstre mod højre borgmester Jens Ive (V), direktør for Altiden, der skal drive Fribo Holte, Miriam Toft, ansvarlig hos NREP Klaus Ahm og Niels Henrik Madsen, der er regionsdirektør i JFP, som er totalentreprenør på byggeriet ved onsdagens rejsegilde.Foto: Rudersdal Kommune

Friplejehjem kommer tættere og tættere på at slå dørene op

Rudersdal - 13. juli 2020 kl. 11:43 Af Joram G. menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke en beslutning, der udelukkende blev modtaget med bifald, da kommunalbestyrelsen besluttede at placere et fri­plejehjem på Skovlygrunden - også kaldet »de røde baner« - bag Skovlyskolen.

Ikke desto mindre blev der i december afholdt første spadestik på byggeriet og i sidste uge var det så blevet tid til rejsegilde på friplejehjemmet, der kommer til at bestå af 72 plejeboliger. Friplejehjemmet har fået navnet Fribo Holte og står indflytningsklart i 2021, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- Fribo Holte bliver et rigtig godt tilbud for vores ældre borgere og der ligger et stort potentiale i, at de nærmeste naboer er daginstitutioner og en skole - altså masser af børn til at skabe liv og aktiviteter omkring de ældre, siger borgmester Jens Ive (V) ifølge den kommunale pressemeddelelse.

Kan lære af de private Borgmesteren mener, at det kan give friske øjne på ældreområdet at få et friplejehjem i kommunen.

- En vigtig grund til at vi i Rudersdal Kommune har valgt at give plads til et friplejehjem, er, at vi ønsker at inddrage eksterne parter, som med nye øjne giver inspiration til kommunens ældreområde, siger Jens Ive og tilføjer:

- Med det nye friplejehjem får vi faglig sparring og inspiration til, hvordan ældreområdet i kommunen kan blive endnu bedre. Vi lærer af en privat aktørs måde at drive et plejehjem på - og omvendt - så vi sammen kan skabe den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre.

Behovet for at opføre nye plejeboliger i Rudersdal Kommune skyldes ifølge kommunen et stigende antal ældre borgere i kommunen.

Ifølge kommunens egen befolkningsfremskrivning vil antallet af borgere over 80 år stige med mere end 1700 frem mod 2030.

»En god pris« I 2018 udbød Rudersdal Kommune Skovlygrunden for at etablere et nyt friplejehjem.

Udbuddet blev vundet af det nordiske ejendomsinvesteringsselskab NREP.

De kunne præsentere et forslag om et nyt friplejehjem med 72 plejeboliger opført med et udtryk som rækkehuse med tilhørende have og fællesarealer, hvor plejeoperatøren Altiden skal stå for selve driften.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis blev grunden solgt for 46 millioner kroner.

Beløbet har Jens Ive her i avisen kaldt en »god pris«. Han afviste i samme omgang, at salget af Skovlygrunden skulle handle om at få penge i en slunken kommunekasse, som noget af kritikken ellers har lydt på.

- Det har ikke ret meget med sagen at gøre. Det, der har været væsentligt i den her sag, har været at få dækket et behov, hvor vi kan se, at vi får flere ældre over 80, sagde Jens Ive ved den lejlighed.

Frit plejehjemsvalg For borgerne betyder etableringen af friplejehjemmet ifølge kommunen, at de ældre borgere får flere valgmuligheder og tilbud, når de skal vælge, hvilket plejehjem de ønsker at bo på.

En anden del af kritikken af friplejehjemmet har dog været, at fordi der er tale om et privatdrevet plejehjem, er der ikke nogen garanti for, at de 72 nye plejeboliger går til ældre borgere fra Rudersdal.

Også det argument har Jens Ive afvist her i avisen.

- Der er jo frit plejehjemsvalg i Danmark, og det vil sige, at uanset om der er tale om et kommunalt plejehjem eller et privat plejehjem, så er der ingen forskel, for man kan bede om at komme på det, uanset hvilket ejerforhold, der er tale om, lød det dengang fra Jens Ive.

Rudersdal Kommune påpeger, at friplejehjemmet åbner op for muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser - ydelser, som man ikke kan købe på et kommunalt drevet plejehjem.