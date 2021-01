Se billedserie Borgemester Jens Ive (V) glæder sig over, at en evalueringsrapport viser, at et frikommuneforsøg, som Rudersdal Kommune deltog i, var en succes. Borgmesteren hæfter mig navnlig ved, at borgerne udtrykker stor tilfredshed både med kvaliteten og trygheden i plejen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Frikommuneforsøg var en succes

Rudersdal Kommune gik i foråret 2018 sammen med Gentofte og Gladsaxe Kommune om en fælles, kommunal akutfunktion, som kan rykke ud og behandle akut syge borgere i eget hjem. Evaluering af projektet viser, at AkutTeamet skaber tryghed for borgerne.

Rudersdal - 15. januar 2021 kl. 18:23 Kontakt redaktionen

Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner etablerede i foråret 2018 en fælles, kommunal akutfunktion som en del af et fireårigt frikommuneforsøg med den knap så mundrette titel »Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde«.

Formålet med det såkaldte AkutTeam er overordnet at forebygge indlæggelser og at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde.

Og de tre kommuner har evalueret projektet og konstateret, at der er tale om en succes, som høster anerkendelse fra både borgere og samarbejdspartnere. Evalueringsrapporten viser ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune, at målet om at skabe et mere sammenhængende borgerforløb er lykkedes.

Det understreges især af den positive opfattelse, som samarbejdsparterne har af AkutTeam og dets faglighed, samt af borgernes oplevelse af tryghed.

Evalueringen vækker begejstring på borgmesterkontoret i Holte.

- Jeg har med glæde læst evalueringsrapportens hovedkonklusioner. Jeg hæfter mig navnlig ved, at de som det hele handler om, borgerne, udtrykker stor tilfredshed både med kvaliteten og trygheden i plejen og så selvfølgelig deres glæde over at kunne forblive i eget hjem. Et forsøg som dette dokumenterer, at det betaler sig at sætte kommunerne fri, og at vi får et stort udbytte af at samarbejde på tværs af kommunegrænser, lyder det ifølge pressemeddelelsen fra Jens Ive (V).

I forbindelse med projektet har de tre kommuner fået frikommunestatus, hvilket blandt andet har betydet, at akutsygeplejerskerne har fået mulighed for at behandle borgere på tværs af kommunegrænser uden først at få accept fra en sygeplejerske fra den respektive kommune. Derudover har akutsygeplejerskerne fået lov til at opbevare, medbringe samt udlevere medicin, så medicinsk behandling kan påbegyndes, straks efter lægens ordination.

Erfaringerne indtil nu viser en tendens mod, at projektet forebygger unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Desuden synliggør evalueringen en række gevinster i form af blandt andet et forbedret samarbejde på tværs om borgernes behandling.

- Vores erfaringer er særdeles gode. Selvom de to frikommunehjemler om medicin og visitation ikke er forudsætningen for vores gode resultater, så har de været medvirkende. Vi vurderer, at visitationshjemlen bidrager til at styrke samarbejdet generelt mellem kommune og region/almen praksis. Ligeledes betyder hurtig behandling af borgerne en markant større tryghed for den enkelte. Derfor skal opfordringen herfra også lyde på at gøre de midlertidige muligheder permanente for alle kommuner, siger Jens Ive.

Også i de to andre deltagende kommune, Gentofte og Gladsaxe, er der glæde hos borgmestrene.

- Borgerne er glade for den hurtige og kompetente indsats, som teamet yder - og føler sig trygge ved at kunne blive behandlet hjemme og dermed undgå genindlæggelse på et hospital. Med AkutTeamet kan borgerne i højere grad blive behandlet i hjemlige omgivelser med høj faglighed, siger Hans Toft (K), der er borgmester i Gentofte.

Han tilføjer: - Det vil være endnu en ekstra værdi både for borgerne og for sundhedsvæsenet, hvis vi med AkutTeamet kunne skabe endnu mere smidighed mellem aktørerne. Vi vil derfor for vores vedkommende presse på for, at AkutTeamet i fremtiden får lov at løse flere opgaver - og dette uden besværlige og tidskrævende processer, hvor egen læge eksempelvis skal give lov til, at en erfaren akutsygeplejerske kan måle blodsukker, skylle ører eller give borgeren en Panodil.

Borgmester i Gladsaxe Kommune Trine Græse (S) vil også gerne fortsætte samarbejdet om AkutTeamet.

- Vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgeren er i trygge hænder og aldrig bliver kastebold mellem læge, kommune og hospital. Derfor vil vi gerne fortsætte samarbejdet om AkutTeamet. Vi vil også gerne udvikle AkutTeamet, så vi bliver endnu bedre til at håndtere de mere og mere specialiserede opgaver, som kommunerne overtager i disse år. Derfor ser vi også et potentiale på længere sigt i at gå skridtet videre, så alle ni kommuner, som er tilknyttet Herlev og Gentofte Hospital går sammen med hospitalet om at drive en akutfunktion på tværs af sektorerne. På den måde vil vi for alvor kunne bygge bro mellem lægen, hospitalet og borgernes eget hjem, siger Trine Græse.

Evalueringsrapporten anbefaler, at samarbejdet om AkutTeamet fortsætter efter udløbet af den fireårige forsøgsperiode. Analysen er udarbejdet af analyseafdelingen i Rudersdal Kommune og er udviklet i tæt samarbejde med nøglepersoner i de tre kommuner og med løbende faglig sparring fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd, VIVE.